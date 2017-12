Estudio: el uso prolongado de la marihuana y el vómito

El consumo de la marihuana a largo plazo y muy fuertemente puede causar dolor de estómago y vómitos severos en un porcentaje muy pequeño de usuarios, según informaron investigadores locales de San Diego el jueves.

Investigadores locales se reunieron el jueves para analizar opciones de tratamiento para un nuevo síndrome asociado con el uso crónico de marihuana a largo plazo.

El síndrome de Hiperémesis Cannabinoide (CHS) causa síntomas que van desde dolor de estómago severo, náuseas, vómitos y el impulso de tomar duchas con agua caliente, según funcionarios del condado y de salud.

Chalfonte Queen, que tiene CHS, dice que durante 17 años sufrió una condición estomacal extremadamente dolorosa que a menudo la llevaría a la sala de urgencias.

"Crees que te estás muriendo", dijo Queen. "Rezas por la muerte en algunos momentos porque duele tanto. Es tan insoportable".

"Tuve un dolor fuerte en el abdomen y vómitos severos", agregó. "Estás literalmente enloquecido de dolor".

Queen dijo que realizó resonancias magnéticas, colonoscopias y otros procedimientos médicos invasivos antes de que finalmente se diagnosticara correctamente con CHS.

En los hospitales locales, los funcionarios de la salud pública son testigos de un aumento en las personas con el síndrome de Hiperémesis Cannabinoide.

"Incluso en ese momento, todavía no lo creía", dijo. "He escuchado toda mi vida, la marihuana es mala. No fumes hierba. Entonces, si un médico te dice que no fumes marihuana, no es una idea nueva".

El malestar está relacionado con el consumo prolongado de marihuana y causa dolores abdominales que puede simular otras enfermedades intestinales.

Los médicos dijeron que están viendo más casos debido a un aumento en los niveles de THC, el químico psicoactivo que se encuentra en el cannabis.

"En mi trabajo, en la sala de emergencias, veo al menos un paciente por día con el síndrome de Hiperémesis Cannabinoide", dijo el Dr. Roneet Lev, director de operaciones del Hospital Scripps Mercy.

Lev dijo que la condición se ha vuelto tan común, que el personal de Urgencias ha acuñado un nuevo término que ayuda a identificarlo: "escupir", "gritar" y "vomitar".

Entre 2006 y 2014, el número de personas que fueron dados de alta de los departamentos de emergencia en el condado de San Diego (con cannabis como diagnóstico principal) aumentó de 86 a 232.

El número de personas que fueron dados de alta de los servicios de urgencias del Condado de San Diego con cannabis como diagnóstico primario o secundario combinado, aumentó de 1,108 a 10,302.