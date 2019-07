Evelyn Vázquez votaría a favor del residenciamiento del gobernador

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Evelyn Vázquez, aseguró que votaría a favor del residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló.

“Mi deseo es que él recapacite. Yo sé que es un momento difícil. Yo no quisiera estar en sus zapatos ni en el de su familia. Me da pena. Me da mucha tristeza que esto esté ocurriendo. Pero yo no puedo, porque me dé pena o tristeza porque es alguien de mi partido mirarlo de una forma distinta. Lo hizo mal, y lo que está mal está mal.”,

Ciudadana grita desde el balcón de su casa en apoyo a los manifestantes

Exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. (Publicado hace 3 horas)

También aseguró que, debido al escándalo del chat, el primer mandatario debe renunciar a su puesto y dejar que otro candidato dirija el país.

Por otro lado dijo que todos los involucrados en el chat no deben permanecer en el gobierno para que de esa forma, el gobierno de los Estados Unidos recobre la fe en Puerto Rico y de esa manera seguir recibiendo fondos federales.

"Vamos a entrar por donde no están los policías"

Agentes advirtieron que de ser agredidos usarían gas pimienta. (Publicado hace 3 horas)

Mira aquí nuestra programación EN VIVO