Un joven identificado como Christian Daniel Ortiz González relató el jueves la golpiza de la que fue víctima mientras retiraba dinero de un cajero automático en Santurce el pasado fin de semana, mientras pidió ayuda para identificar al responsable de esta agresión.

El joven detalló que el suceso ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada del sábado en la Avenida Ponce de León en Santurce, luego que saliera de trabajar en la Placita de Santurce y decidiera visitar varias barras con sus amigos.

“Siento una presencia detrás mío, veo cabello largo, rubio, asumo que es una mujer y por eso no sentí una amenaza", comenzó a relatar.

“Yo estaba limpiando la sangre en mi cara, tratando de ver a la persona -para seguir defendiéndome- y entonces en ese punto acepté que ya me sentía muy débil”, añadió.

Indicó que desconoce si el responsable lo impactó con algún objeto, e indicó que sufrió heridas abiertas en la cabeza y la frente, en las que le tomaron 22 puntos de sutura en total. Alegó que el responsable tenía pelo largo rubio, pero no puede identificar si era un hombre o una mujer.

“El puño que yo le dí en la cara, si hubiera sido una mujer, yo pienso que no lo hubiera aguantado, más el codazo que le metí. En un punto de la pelea yo estaba limpiando la sangre de mi cara y tratando de ver cómo podía seguir defendiéndome de esta persona. A lo último me acuerdo de su cara porque estaba asustado. La cara era como varonil. Ahí (pensé) ¿cómo este hombre no se ha desmayado y sigue luchando por su vida?”, relató el perjudicado.

Entretanto, entre lágrimas alegó que “nunca me había sentido tan vulnerable como en ese momento. Me iba a montar en la bicicleta para ir al hospital, cuando me dí cuenta que estaba muy débil y me podía desmayar a mitad de camino y podía ser peor. Decidí hacer un video en un grupo de “chat” que tenemos del trabajo, diciendo que estaba lastimado, que iba a intentar llegar al hospital y que si no me veían me buscaran por el camino. En ese momento llegaron ellos; Raúl, Jorge y Coco y reaccionaron rápido”.

Indicó que se hizo una querella sobre el incidente pero quedó inconsciente posteriormente. “Ya yo no me acordaba y le decía a ellos (los amigos): yo me voy a morir porque yo no tenía ni voluntad para hablar ni para respirar”, contó.

Alegó que frente al lugar de los hechos había gente en una guagua de comida que deben haber visto cómo ocurrió el suceso. “Alguien lo vió, mano. Alguien sabe lo que pasó de verdad”, exclamó.

Sobre la investigación del caso, Ortiz González, quien ha tomado clases de artes marciales, alegó que la Policía supuestamente no ha ocupado el video de la cámara de seguridad del cajero automático y que hará gestiones para buscar el mismo.

Por su parte, el padre del perjudicado, Juan Ortiz alegó que por el área donde ocurrieron los hechos hay un sujeto que pudiera estar relacionado, que debería tener los hematomas, producto de la pelea.

