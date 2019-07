Exigen cancelación de contratos de KOI en DMO

El representante por Carolina y portavoz de la Comisión de Turismo de la Cámara, Ángel Matos García, solicitó a la Organización de Mercadeo de Destino (DMO) Discover Puerto Rico, la cancelación de todo contrato directo o indirecto, heredado o impuesto por la fortaleza de la empresa KOI y su dueño Edwin Miranda.

"Recuerdo hace casi un año en la única reunión que sostuvimos en el capitolio con Brad Dean, como éste se quejaba de los contratos "heredados" provenientes de la Compañía de Turismo en la transición al nuevo ente, en donde la empresa KOI se mantuvo al frente de los contratos de comunicaciones y publicidad a sabiendas desde entonces que esta empresa tenía un historial obscuro a sus espaldas", destacó el representante Matos García.

Ayer se dio a conocer como La Fortaleza se mofaba de los supuestos logros del DMO como parte del escándalo de la red social Telegram, que tiene al país en una crisis de gobernanza sin precedente.

"Es una pena ver cómo el Gobernador y demás integrantes del chat se burlaban del ente creado para el mercadeo de destino, al ridiculizar un premio que Edwin Miranda fabricó para hacer creer que hacen algo positivo por la industria, (p.121), sin medir las consecuencias de la vergüenza que hacen pasar al turismo en Puerto Rico. Esto se suma al interés del DMO de mudar su sede en un proceso de subasta plagado de irregularidades para el cual no existen documentos en la página web del organismo", destacó el representante.

"Una vez más le ruego a la junta de directores confirmados del DMO, a velar por los 25 millones de dólares que reciben de fondos públicos y ordenen la cancelación de todo contrato con esta empresa y su propietario, no importa las presiones del ejecutivo y de seudo organizaciones que promueven “la economía colaborativa" como un fronte para robar dinero”, finalizó Matos García.

Por su parte, Brad Dean expresó que “Discover Puerto Rico actualmente no tiene contratos con KOI. Desde julio a diciembre de 2018, contratamos a KOI para servicios limitados de mercadeo solo durante un periodo de transición. Durante este tiempo, nuestra organización trabajó en un proceso abierto y transparente de RFP (Request For Proposals) para seleccionar a nuevas agencias de digital y creatividad. KOI no participó en este proceso de RFP. Nuestra relación contractual con KOI terminó en diciembre de 2018”.

