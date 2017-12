El representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz cuestionó el jueves la integridad de los integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes que lo expulsaron del caucus a pesar de que algunos de ellos han tenido imputaciones en el pasado.

“Mi mensaje al Caucus fue que yo no he sido acusado de nada. Me defendí de los señalamientos y hasta les puse ejemplos. Aquí hay un June Rivera (además secretario general del PNP) que fue arrestado por estado de embriaguez. Con qué fuerza moral, el secretario general le puede pedir la renuncia a este servidor cuando él tuvo su situación y nunca dejó claro que fue lo que pasó. El compañero Pichy Torres Zamora tiene sus situaciones, la misma María Milagros Charbonier tuvo su facturación fatula en Canóvanas. Así que la vara debe ser igual para todos”, aseguró al ser abordado por la prensa.

Rodríguez Ruiz dijo que no va a renunciar a su escaño como representante de distrito pues no ha sido acusado de nada.

“Sería irresponsable de mi parte renunciar a esta posición sin dar la lucha ante todas estas falsedades que se han estado dando en la prensa y yo sé que todos ellos están respondiendo a diferentes presiones”, dijo Rodríguez Ruiz.

Cuestionado si está preparado para ser expulsado, el aún legislador contestó: “Negativo. Ahora mismo ellos acaban de tomar esa determinación”.

“No voy a renunciar a mi escaño porque mi distrito, las personas que me dieron esa confianza no se merecen que yo renuncie a este escaño”, insistió.

“Mi mensaje al caucus fue que yo no he sido acusado de nada”, expuso como parte de su relato en el caucus. El legislador aseguró que, en medio del caucus, solicitó que se le dé “el debido proceso de ley”.

Al mismo tiempo, Rodríguez Ruiz cuestionó el por qué la Cámara ordenó realizar una investigación, si antes que concluya se le pidió la renuncia al cargo.

“¿Dónde está entonces el procedimiento?”, cuestionó el legislador quien mencionó que el licenciado Ernie Cabán todavía no lo ha entrevistado. Comentó que este lunes será el día donde podrá ser entrevistado en la investigación ordenada por el presidente cameral, Carlos "Johnny” Méndez.

A Rodríguez Ruiz se le imputa haber agredido a una empleada con la que supuestamente mantenía una relación personal.

La mujer, en conferencia de prensa el pasado martes rechazó que el representante fuera la persona que la agredió, aunque tampoco reveló la identidad de la persona. Además, responsabilizó a la Cámara de Representantes por su seguridad.

Otra de las imputaciones contra Rodríguez Ruiz es que supuestamente le adjudicó unos donativos a un empleado cuyo contrato no fue renovado, el cual negó el obsequio.

El legislador alegó que se trata de un “donativo en especie”. Además, el tercer señalamiento alude a la llamada práctica del diezmo, que consiste en otorgar un sueldo mayor a la persona, la cual le da en efectivo parte mismo al legislador.

El representante negó que alguna vez le haya pedido a algún empleado dinero. El Departamento de Justicia investiga los alegatos contra el legislador por los pueblos de Santa Isabel, Aibonito, Coamo, Salinas y Juana Díaz.