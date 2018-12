Buen samaritano otorga asiento a madre e hija enferma

A pocas semanas de celebrar el Día de Navidad, el acto de amabilidad de un extraño hacia una madre y su bebé en un vuelo con destino a Filadelfia ha inspirado a las personas de todo el país.

Kelsey Zwick y su hija Lucy, de 11 meses, estaban a bordo del vuelo 588 de American Airlines que viajaba desde Orlando a Filadelfia el jueves.

"Estaba empujando un cochecito, tenía una bolsa de pañales en mi brazo y también llevaba una máquina de oxígeno para mi hija", dijo Zwick.

La madre llevaba a su hija al Children’s Hospital of Philadelphia para que recibiera tratamiento por una enfermedad pulmonar crónica que le aqueja.

"Honestamente, ya estaba muy agradecida de estar en ese avión", dijo Zwick a nuestra cadena hermana NBC News. “No todos tienen la oportunidad de obtener el mejor cuidado para sus hijos. Estaba agradecida de estar en ese vuelo".

Cuando Zwick se sentó con Lucy, una azafata se le acercó y le dijo que alguien en primera clase quería cambiar de asiento con ella. Zwick no sabía cómo reaccionar inicialmente.

"Al principio, no entendía realmente lo que estaba diciendo", dijo Zwick. “Cuando me di cuenta de que era alguien que nos mostraba amabilidad, simplemente empecé a llorar. No tanto por ser un asiento en primera clase. No fue realmente sobre eso. Es solo que alguien nos vio y quiso hacer un acto de bondad. Así que solo me tocó el corazón".

Zwick esperó en la puerta cuando el vuelo aterrizó para agradecer personalmente al buen samaritano, pero no pudo encontrarlo. Así que fue a las redes sociales y compartió su historia en su página de Facebook.

"Mis publicaciones nunca son públicas, por lo general", dijo Zwick. "Y pensé: 'Oye, quizás American Airlines vea esto y nos conecte para que sepa cuánto significó para nosotros'. Así que me fui a la cama y cuando me desperté, dije: 'Oh, Dios mío'. Estaba en todas partes".

El post se hizo viral y ha sido compartido más de 435,000 veces.

El camino no ha sido fácil para Zwick, Lucy y la hermana gemela de Lucy, Eva. Zwick descubrió a las 17 semanas de embarazo que tenía el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, una enfermedad de la placenta que afecta a embarazos de gemelos idénticos. La mañana en que Zwick y su esposo se enteraron, volaron a Houston para someterse a una cirugía fetal y ella dio a luz a sus hijas gemelas a las 29 semanas.

"Nunca esperas que esto suceda. Pero creo que para nosotros, es realmente una historia de fe. Sumó a nuestra fe. Nos dio esperanza todos los días de que Dios trajo a estos niños al mundo, por lo que tiene grandes planes para ellos”, dijo Zwick.

Para Zwick, los obstáculos que su familia ha enfrentado hacen que el acto de bondad de este extraño sea aún más poderoso.

"Cuando él renunció a ese asiento, me emocioné mucho porque hemos tenido un año", dijo. "Y alguien que me viera y dijo que quería hacer algo amable, me tocó el corazón".

Mientras Zwick continúa buscando al extraño para agradecerle, ella espera que su historia inspire a otros.