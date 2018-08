FBI encuentra registrador de datos de vuelo fatal

Más Videos (1 of 9)

Reveló chistes, felicitó la conducta profesional de un controlador de tráfico aéreo y se disculpó por hacer un escándalo.

Pero el tono amistoso de un trabajador del aeropuerto de 29 años que robó un avión comercial el viernes por la noche, realizando piruetas acrobáticas antes de la fatal caída en un bosque de isla gruesa, desmintió sus acciones desesperadas.

"Creo que voy a tratar de hacer una espiral, y si va bien voy a bajar de nariz...", dijo Richard Russell desde la cabina, de acuerdo con una grabación de su conversación con el controlador .

La Oficina del Médico Forense del Condado de Pierce confirmó el domingo que Russell había muerto en los restos de fuego, pero si el accidente fue deliberado o accidental fue uno de los varios temas restantes para los investigadores.

“Soy un hombre destrozado”: los enigmas detrás de extraño robo de avión

Mira las preguntas que persisten alrededor del hombre que, de la nada, logró hacerse con un avión. (Publicado sábado 11 de agosto de 2018)

Otros temas incluyen cómo, casi 17 años después del ataque del 11 de septiembre, alguien puede simplemente tomar un avión de pasajeros desde un aeropuerto importante de los EEUU Sin autorización.

La oficina del FBI de Seattle dijo el domingo que había recuperado la grabadora de datos de vuelo y los componentes de la grabadora de voz de la cabina del avión de Horizon.

Por trágica que haya sido la muerte de Russell, podría haber infligido un daño mucho mayor. Los objetivos potenciales incluyeron a decenas de miles de fanáticos que se congregaron en Safeco Field, a unos 12 millas de distancia, para un concierto de Pearl Jam justo cuando despegaba.

"El evento de anoche nos empujará a aprender lo que podamos de esta tragedia para que podamos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir en Alaska Air Group ni en ninguna otra aerolínea", dijo Brad Tilden, CEO de Alaska Airlines, en una conferencia de prensa el sábado.

El avión era un Bombardier Q400, un turbohélice con capacidad para 76 personas, propiedad de Horizon Air, parte de Alaska Airlines. Había sido estacionado en un área de carga y mantenimiento durante la noche después de llegar desde Victoria, British Columbia, más temprano en el día.

Russell, un empleado por 3 años y medio de Horizon, trabajó como agente de servicios terrestres. Sus responsabilidades incluían remolcar y empujar aeronaves para el despegue y el acercamiento de la puerta de embarque, descongelarlas y manejar el equipaje.

Las autoridades dijeron que usó un tractor para girar el avión 180 grados, colocándolo de manera que pudiera rodar hacia una pista de aterrizaje. Dijeron que no está claro si alguna vez tomó lecciones de vuelo o usó simuladores de vuelo, o dónde adquirió las habilidades para despegar. El avión no requería una llave, pero sí requería botones e interruptores para ser activados en un orden particular.

Su vuelo de 75 minutos lo llevó al sur y al oeste, hacia Olympic Mountains. Cuando un controlador de vuelo intentó persuadirlo de que aterrizara, se preguntó en voz alta si tenía suficiente combustible para llegar a Olympic Mountains, habló de la hermosa vista y dijo que había mucha gente que se preocupaba por él, disculpándose por lo que estaba haciendo.

Felicitó al controlador: "Estás muy tranquilo, equilibrado", dijo.

Dijo que volar fue una "explosión" y que no necesitaba mucha ayuda: "He jugado algunos videojuegos antes".

"¿Crees que si aterrizo esto con éxito, Alaska me dará un trabajo como piloto?" él bromeó.

También le dijo al controlador que "en realidad no planeaba aterrizar" el avión, y se describió a sí mismo como "solo un tipo quebrado".

Las autoridades enviaron aviones de combate para escoltarlo, y el controlador trató repetidamente de dirigirlo a las pistas. Pero el avión se estrelló contra la pequeña isla Ketron, una isla escasamente poblada al suroeste de Tacoma.

Russell pasó por "Beebo" en las redes sociales. En su página de Facebook, que tenía acceso público limitado, dijo que era de Wasilla, Alaska; vivió en Sumner, Washington; y se casó en 2012.

En un humorístico video de YouTube que publicó el año pasado, habló sobre su trabajo e incluyó videos y fotos de sus viajes.

La familia de Russell dijo en un comunicado que estaban atónitos y desconsolados. Dijeron que estaba claro que Russell no tenía la intención de dañar a nadie, y "tenía razón al decir que hay tantas personas que lo amaban".