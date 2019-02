El peligro oculto de comprar “sangre joven”

Más Videos (1 of 9)

La Administación de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que advierte sobre el peligro de que establecimientos en varios estados ofrecen infusiones de plasma de donantes jóvenes para tratar supuestamente los efectos de una variedad de afecciones.

"Las condiciones van desde el envejecimiento normal y la pérdida de memoria hasta enfermedades graves como la demencia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad cardíaca o el trastorno de estrés postraumático", aclara la FDA que informa que está preocupada y hay riesgo de salud pública por la promoción y el uso de plasma para estos fines.

"No existe un beneficio clínico comprobado de la infusión de plasma de donantes jóvenes para curar, mitigar, tratar o prevenir estas afecciones, y existen riesgos asociados con el uso de cualquier producto de plasma", enfatiza la FDA.

El texto añade que está alertando a los consumidores y a los proveedores de atención médica de que los tratamientos que utilizan plasma de donantes jóvenes no han pasado por las pruebas rigurosas que la FDA normalmente requiere para confirmar el beneficio terapéutico de un producto y garantizar su seguridad.

"Como resultado, no se debe asumir que los usos informados de estos productos sean seguros o efectivos. Desalentamos enérgicamente a los consumidores para que realicen esta terapia fuera de los ensayos clínicos bajo la junta de revisión institucional apropiada y la supervisión normativa", agrega.

LA FDA explica que el plasma es la porción líquida de la sangre. Contiene proteínas que ayudan a coagular la sangre y se pueden usar para el tratamiento del sangrado y las anomalías de la coagulación. Los beneficios del plasma han sido reconocidos durante mucho tiempo, especialmente en entornos traumáticos o en pacientes cuya sangre no puede coagularse debido a medicamentos o ciertas enfermedades.

"La Circular de información para el uso de sangre humana y componentes sanguíneos reconocida por la FDA, publicada por AABB, enumera las indicaciones reconocidas para las cuales la administración de plasma es segura y efectiva; Estos están incluidos en la comunicación de seguridad de la FDA. Para aquellos pacientes que reciben un producto de plasma para un uso reconocido, la agencia ha determinado que los beneficios del tratamiento superan sus riesgos. Pero incluso bajo tales usos reconocidos, la administración de plasma no está exenta de riesgos. Los riesgos más comunes son las reacciones alérgicas y la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, y los riesgos menos comunes incluyen la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión o la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión y la transmisión de enfermedades infecciosas", acota el organismo federal.

La FDA dice que los informes que ha recibido indican que la dosificación de estas infusiones no avaladas por esta agencia puede implicar la administración de grandes volúmenes de plasma que pueden estar asociados con riesgos significativos, entre los que se incluyen los riesgos infecciosos, alérgicos, respiratorios y cardiovasculares, entre otros.

"Nos preocupa que algunos pacientes sean atacados por actores inescrupulosos que promocionan tratamientos de plasma de donantes jóvenes como curas y remedios. Tales tratamientos no tienen beneficios clínicos probados para los usos para los cuales estas clínicas los anuncian y son potencialmente dañinos. Hay informes de malos actores que cobran miles de dólares por infusiones que no están probadas y no se guían por la evidencia de ensayos adecuados y bien controlados", alertó la FDA.

Asimismo el organismo dice que considera tomar medidas reglamentarias y de cumplimiento de la ley contra compañías que abusan de la confianza de los pacientes y ponen en peligro su salud debido a condiciones de fabricación no controladas, o promoviendo los llamados "tratamientos" que no han demostrado ser seguros o efectivos para ningún uso.

"A medida que un número creciente de clínicas ofrecen plasma de donantes jóvenes y terapias similares, deseamos alentar a los consumidores que están considerando tratamientos para que les pidan a sus proveedores de atención médica que confirmen que la FDA ha revisado cualquier tratamiento que esté en investigación", asevera la institución.