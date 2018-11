Secretaria de Justicia pide ser removida de sus funciones

La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, le solicitó al gobernador Ricardo Rosselló ser relevada de sus funciones mientras se ventila el caso que será presentado por la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

"Esa petición la he acogido para garantizar el debido proceso de ley y mantener la transparencia de la gestión pública. Durante ese plazo, la jefa de fiscales, Olga Castellón, asumirá el liderato del Departamento de Justicia de manera interina”, manifestó Rosselló en declaraciones escritas.

Vázquez Garced también envió declaraciones y aseguró que no ha cometido ningún acto ilega.

“En la tarde de hoy, sin nunca haber sido notificada de que era objeto de una investigación por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, me han notificado su intención de radicar cargos criminales contra mi persona. Como he sostenido desde el primer día, hoy me reitero en que no he cometido ningún acto ilegal, antiético o inmoral en mis funciones como Secretaria de Justicia. En su día se demostrará que estas imputaciones son infundadas y producto de una fabricación de personas malintencionadas que solo buscan desestabilizar mis funciones como Secretaria y, como consecuencia, descarrilar investigaciones en curso en el Departamento de Justicia. Por tal razón, le he solicitado al honorable gobernador Ricardo Rosselló Nevares el tiempo y espacio necesario para atender esta situación, siendo relevada temporeramente de mis funciones", manifestó.

Los Fiscales Especiales a cargo de la investigación colateral producto del referido del Departamento de Justicia en cuanto a la pesquisa del caso de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), informaron al Panel en la tarde del martes que determinaron presentar denuncias contra Vázquez Garced.

La funcionaria fue citada a comparecer a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan para la presentación de cargos, el próximo viernes, 7 de diciembre a la 1:30 de la tarde.

Las acusaciones son el resultado de la investigación que realizaron los Fiscales Especiales Independientes, Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau.

Conforme a los procedimientos rutinarios, es en el día de la vista cuando los fiscales informarán los cargos contenidos en las denuncias.

Más temprano, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró su confianza ante la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

“Yo he tenido conversaciones con la secretaria sobre este asunto, sobre su alocución y explicación, ella continúa teniendo mi confianza”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

