Adiós a los cigarrillos electrónicos de sabores, mira por qué

El previsible veto que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunciará la próxima semana a la venta de cigarros mentolados ha arrastrado a las empresas tabaqueras en Wall Street.

Además, varios medios locales informaron la semana pasada de que la agencia federal estaba estudiando limitar las ventas de cigarros electrónicos de sabores debido a su uso extendido entre los jóvenes y los adolescentes.

De hecho, la compañía Juul, que comercializa los cigarrillos más vendidos de estas características, anunció el martes que dejará de vender en tiendas sus dispositivos con sabores afrutados como el de mango o pepino para lidiar con los niveles "epidémicos" -de acuerdo con la FDA- del "vapeo" (como se denomina a esta práctica) entre los adolescentes, según avanzó el Wall Street Journal.

Juul informó que dejó de tomar los pedidos por parte de tiendas para sus productos con sabor a mango, fruta, crema y pepino y reanudará las ventas solo a los minoristas que escanean las identificaciones y toman otras medidas para verificar que el comprador tenga al menos 21. Dice que continuará vendiendo mentol y menta en las tiendas, y vender todos los sabores a través de su página web.

El movimiento de Juul Labs Inc. se anticipa a un supuesto veto que prepara el gobierno de los Estados Unidos contra las ventas de cigarrillos electrónicos con sabor a menores de edad. La compañía también dijo que cerraría sus cuentas de redes sociales de Facebook e Instagram y prometió otros pasos para dejar en claro que no quiere que los niños usen sus cigarrillos electrónicos.

Por otro lado, estos sabores sí podrán adquirirse a través de su página web, ya que cuenta con tecnología de verificación de edad para evitar que los adolescentes los consuman.

Estos cigarros, similares en forma a una memoria USB, se pueden conseguir con facilidad en tiendas y a los responsables de sanidad pública preocupa sobremanera el alto porcentaje de afroamericanos que se enganchan a estos cigarros.

Sus productos están destinados a ayudar a los fumadores adultos a dejar los cigarrillos comunes, dijo el CEO Kevin Burns en un comunicado. "No queremos que nadie que no fume, o que ya usa nicotina, use los productos Juul", dijo Burns. "Ciertamente no queremos que los jóvenes usen el producto. Es malo para la salud pública y es malo para nuestra misión ".

El comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, respondió al anuncio de Juul en Twitter. "Estamos profundamente preocupados por la epidemia de uso de e-cigs por parte de los jóvenes", dijo. “La acción voluntaria no sustituye los pasos reglamentarios que pronto tomará la FDA. Pero queremos reconocer las acciones de JUUL hoy e instar a todos los fabricantes a implementar de inmediato los pasos para comenzar a revertir estas tendencias ".

En septiembre, la FDA ya requirió a cinco empresas -Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-Cigs y Logic- que en un plazo de sesenta días remitieran sus planes para evitar el empleo entre los adolescentes.

La primera de ella en anunciar sus planes fue Vuse, propiedad del grupo tabaquero Altria, que anunció su intención de dejar de vender sus cigarrillos electrónicos y de retirar la mayor parte de sus sabores del mercado.

Esta previsible medida de la FDA ha provocado que la compañía perdiera este martes cerca del 2 % de su valor en bolsa hasta los 60 dólares por acción, lo que implica una pérdida acumulada del 8.21 % en las últimas cinco sesiones.

Las acciones de la compañía British American Tobacco continuaba su caída con lo que encadena cinco días de pérdidas en los que los valores de la compañía se han depreciado casi un 18 %.

La multinacional Philip Morris también veía el martes caer su valor en los mercados financieros, dejándose en torno al 1.8 %, con una pérdida de dólar y medio en sus participaciones hasta los 86.4 dólares.