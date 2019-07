Más Videos (1 of 9)

¿Un vistazo al futuro merece tu privacidad en el presente? Esa preocupación se destacó esta semana con el resurgimiento de una aplicación para teléfonos inteligentes que utiliza inteligencia artificial para transformar tu rostro actual en tu yo más joven y más viejo.

Las personas expresaron sus temores en Twitter y en otros sitios de redes sociales que en iPhones, FaceApp podría ver y subir todas sus fotos, incluidas capturas de pantalla con información financiera o de salud confidencial o fotos de niños con los nombres de sus escuelas en segundo plano.

Eso no es realmente cierto, pero el escándalo sirve como un buen recordatorio para pensar dos veces antes de descargar nuevas aplicaciones.

Incluso las aplicaciones más grandes y de uso general recopilan de forma rutinaria los datos del usuario. Sin embargo, muchas aplicaciones de moda en el momento son culpables de extraer datos de los usuarios como un propósito primordial. Algunos cuestionarios de personalidad en Facebook y servicios similares recopilan información de los usuarios como un negocio, lo que abre las puertas a infracciones como el escándalo de Cambridge Analytica.

El miércoles, el senador demócrata Chuck Schumer, escribió en una carta al FBI y a la Comisión Federal de Comercio su inquietud de que FaceApp pueda plantear "riesgos de seguridad nacional y de privacidad para millones de ciudadanos estadounidenses". El demócrata de Nueva York está pidiendo a las dos agencias que evalúen la situación.

En cuanto a FaceApp, la aplicación toma una foto solo si la seleccionas específicamente para ver cómo cambia tu rostro, dijo el investigador de seguridad y CEO de Guardian Firewall, Will Strafach.

La confusión proviene de una función de iPhone que muestra tu biblioteca de fotos dentro de la aplicación. Es una función de Apple que le permite seleccionar una foto específica, pero no le da a la aplicación acceso completo a la biblioteca, aunque pueda parecerlo.

Tiene la opción de otorgar acceso a toda su biblioteca de fotos, pero, aun así, no hay evidencia de que la aplicación esté cargando algo que no sea la foto seleccionada.

"Siempre estoy buscando problemas de privacidad", dijo Strafach, quien usó una herramienta de análisis de red para rastrear lo que estaba sucediendo. "Cuando no está sucediendo, no está sucediendo".

Hay una versión de FaceApp para Android, pero esos teléfonos no utilizan bibliotecas de fotos de la misma manera. Eso no quiere decir que la aplicación no esté libre de problemas, dijo Strafach.

Entre otras cosas, las fotos se envían a la nube para procesarse en las versiones de iPhone y Android, exponiéndolas a la piratería y otros problemas. FaceApp no les dice explícitamente a los usuarios que las fotos se están enviando a la nube. Algunas aplicaciones intentan limitar la exposición haciendo el procesamiento en los dispositivos, no en la nube.

La política de privacidad de FaceApp también señala que está utilizando datos de la aplicación para publicar anuncios dirigidos y desarrollar nuevos productos y funciones. Afirma que no vende datos a aplicaciones de terceros, pero enumera muchas excepciones, incluida una que le permite compartir datos después de eliminar la información que identifica a los usuarios.

FaceApp, que fue desarrollado en Rusia por Wireless Lab, ha tenido una oleada de popularidad viral antes. La aplicación también permite a las personas intercambiar sus géneros o agregar vello facial o maquillaje.

Wireless Lab dijo al sitio de noticias de tecnología TechCrunch que puede almacenar las fotos de los usuarios en la nube, pero "la mayoría" se eliminan después de 48 horas. Dijo que no se transfieren datos de usuario a Rusia.

La compañía no ha respondido a las preguntas de The Associated Press. Le dijo a TechCrunch que los usuarios pueden solicitar que se eliminen sus datos.

Incluso con esas admisiones, Strafach instó a las personas a resistir la tentación de bajar la aplicación. Dijo que la aplicación debería haber sido honesta y decirles a los usuarios que se estaban procesando fotos en la nube en lugar de hacerlo en los teléfonos.

"En resumidas cuentas, manejaron datos confidenciales y lo hicieron con cautela pero eso no es bueno", dijo.