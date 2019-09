Facebook lanza opción para hallar a tu amor secreto

Facebook está abordando una nueva frontera: el amor. Facebook Dating, un servicio de búsqueda de pareja que la compañía ya ofrece en Brasil, Canadá y otros 17 países, llega a Estados Unidos el jueves. Pero después de años de errores de privacidad por parte de la red social, ¿la gente le confiará su vida amorosa?

La función solo para dispositivos móviles es parte del intento continuo de Facebook de llegar a todos los aspectos de la existencia humana. Tinder y otras aplicaciones ya usan los datos de Facebook para sugerir coincidencias y permiten que las personas inicien sesión con sus cuentas de Facebook.

¿Cómo funciona?

De acuerdo a un comunicado de Facebook la herramienta de búsqueda de pareja hace uso de las Stories para construir un perfil que mostrarle a tus potenciales candidatos amorosos. "Este formato te permite ser auténtico de una manera que un perfil de citas típico no puede, y te ayuda a conocer a alguien antes y después de que hay un interés", asegura la empresa. Además tienes que ser mayor de 18 años para crear tu perfil en Dating.

Facebook aclara que esta función para buscar relaciones románticas no se trata de deslizar entre perfiles de candidatos o tener que esperar a que alguien le gustes para tener una primera oportunidad de comunicarse. Si estás interesado en alguien, puedes comentar directamente en su perfil o tocar el botón de "Me gusta" para avisarle.

Resalta que hay una función llamada "Secret Crush" que te permite interesarte en personas que ya conoces en Facebook y / o Instagram. Facebook lo explica así: "De manera predeterminada, Facebook Dating no te emparejará con tus amigos de Facebook, pero la gente nos dijo que estaban interesados ​​en explorar posibles relaciones románticas dentro de sus círculos sociales, como su lista de amigos de Facebook y sus seguidores de Instagram".

Si eliges usar Secret Crush, puedes seleccionar hasta nueve de tus amigos de Facebook o seguidores de Instagram que te interesen. Para agregar seguidores de Instagram, debe conectar tu cuenta de Instagram a Facebook Dating. Si tu "enamorado" está usando Facebook Dating, recibirá una notificación diciendo que alguien está "enamorado" de él.

Vale decir que si esa persona que te interesa no está en Facebook Dating, no crea una lista de enamoramiento secreto o no te pone en su lista, entonces nadie sabrá que has ingresado su nombre.

Adicionalmente la empresa indió que ahora puedes agregar tus publicaciones de Instagram a tu perfil en Facebook Dating. "Agregar publicaciones de Instagram a tu perfil hará que sea más fácil construir un mejor perfil de citas, mostrar aspectos de tu vida a otros y encontrar conexiones compartidas que generen conversación" señala la red social.

Temores sobre privacidad

La red social asegura que "toda tu actividad de citas permanecerá en Facebook. No se compartirá con el resto de Facebook".

Facebook Dating, aunque es de uso gratuito y sin publicidad, puede ayudar a Facebook a ganar dinero si mantiene a las personas pegadas a sus otros servicios por más tiempo. Eso si los usuarios pueden superar las preocupaciones sobre la privacidad.

"Una herramienta en Facebook en la que las personas no confían no será exitosa", dijo Rob Sherman, subdirector de privacidad de la compañía. "Construimos en privacidad desde cero".

Dile eso a Seth Carter, de 32 años, un ingeniero de Terre Haute, Indiana, que probó una serie de aplicaciones de citas que van desde Match hasta Bumble, Tinder y Christian Mingle antes de su relación actual.

"Facebook está aquí para ganar dinero y lo entiendo", dijo. Pero le preocupa que el compromiso declarado de Facebook con la privacidad finalmente se doblegue bajo la presión para ganar dinero con el servicio. "Eso probablemente significa que van a vender mis preferencias de citas, lo que significa aún más intrusiones en mi vida".

Facebook dice que no hará nada de eso. Pero a los usuarios como Carter no se les puede culpar por su aprensión, debido a los múltiples tropiezos de la compañía por proteger la información privada de las personas.

Facebook fue multado con un récord de $ 5 mil millones este verano por la Comisión Federal de Comercio por violaciones de privacidad. También está bajo escrutinio por permitir la difusión de información errónea y discriminación relacionada con las elecciones en los anuncios de vivienda de los EE. UU.