Cuidado: Facebook cambia cómo compartes tu ubicación

Facebook informó este miércoles que hizo cambios para que controles el acceso que le das a través de esa aplicación a tu ubicación. La empresa dijo que el cambio afecta sobre todo a usuarios de dispositivos Android, aunque los que usan iOS de Apple, también son parte de esta nueva política.

"Una de las preguntas que a menudo escuchamos de las personas que usan Facebook para Android, pero no las que usan iOS, es si Facebook obtiene su ubicación incluso cuando no están usando la aplicación" explica el comunicado de la red social.

Por ello en una actualización la empresa da nuevos "controles de ubicación de Facebook en Android para dar a las personas más opciones sobre cómo recopilamos información de ubicación y cómo la almacenamos. No estamos realizando ningún cambio en las elecciones que hiciste anteriormente ni estamos recopilando información nueva como resultado de esta actualización", aclara.

En tal sentido, un nuevo control de ubicación en modo pasivo (cuando no estás usando la app) de Facebook para Android permitirá que las personas puedan elegir si desean que se recopile información de ubicación cuando no estén usando la aplicación.

"Por ejemplo, cuando las personas eligen utilizar la opción de amigos cercanos, una función que permite a los amigos compartir sus ubicaciones entre sí, le dan permiso a Facebook para acceder a su ubicación incluso cuando no están usando la aplicación", detalla.

Entonces Facebook dice que antes a las personas que usaban estas funciones se les pidió que habilitaran el Historial de ubicaciones. Si habilitaste esta configuración, ocurrieron dos cosas: compartirías tu ubicación cuando no estuvieras usando la aplicación y permitirías a Facebook almacenar un historial de tus ubicaciones precisas.

Por ello, con esta actualización, tendrás una forma dedicada de elegir si compartir o no tu ubicación cuando no estés usando la aplicación, explica Facebook.

"Para las personas que anteriormente eligieron "activar" su configuración del Historial de ubicaciones, la nueva configuración de ubicación en modo pasivo está "activada". Para las personas que habían "desactivado" el Historial de ubicaciones (o que nunca lo habían activado en primer lugar) la nueva ubicación en modo pasivo viene con el ajuste en "off"", asegura la red social.

Por lo tanto Facebook está enviando alertas a todos los usuarios de la aplicación para Android que eligieron activar el historial de ubicaciones en el pasado, para informarles sobre el nuevo control y les pide que se tomen un momento para verificar que su configuración es la adecuada para ellos.

"Si nunca has activado el Historial de ubicaciones, no tienes que hacer nada. No activaremos ninguna de estas configuraciones a menos que usted nos lo indique específicamente".

Y para las personas que usan Facebook para iOS, nada está cambiando, asegura Facebook. "Pero enviaremos una alerta similar a todos los que eligieron activar el Historial de ubicaciones en el pasado para que puedan verificar que sus configuraciones sean las adecuadas para ellos", acota.