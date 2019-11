Muere Don Fidencio, el vendedor que conmovió a miles

Más Videos (1 of 9)

CHICAGO- Allegados a la familia de Don Fidencio Sánchez, mejor conocido como el paletero de La Villita anunciaron este miércoles en redes sociales que ha fallecido.

En la publicación se dijo que Don Fidencio murió tranquilo y junto a su familia.

"La familia quiere agradecer a todos los de todo el mundo que hicieron sus últimos tres años de vida felices y cómodos. Estaba junto a su familia y seres queridos junto a su cama cuando falleció. Información sobre sus servicios a seguir. Descanse en paz Don Fidencio ..."

La historia de Don Fidencio

De un día para otro, hace un dos años, a Fidencio Sánchez le cambió la vida. Para este anciano de La Villita, en Chicago, una foto fue suficiente para que todo el país conociera su historia: la imagen de él, empujando un carrito de helado con el que trabajaba en plena vejez, conmovió al país entero.

Todo surgió como una iniciativa de buenos samaritanos, Joel Cervantes Macías y José Loera, quienes no solo le tomaron la foto sino que también le compraron 20 paletas e iniciaron una recolección de fondos sin precedentes, que sumó más de $380,000 para ayudarle a pasar a un retiro que no pusiera en aprietos económicos a su familia.

Un año después, su vida ya era otra. Dijo que ya no trabajaba y que llevaba una vida mucho más feliz. "Antes sí lo hacía el trabajo (sic) pero me sentía que me cansaba mucho y llegaba yo a la casa rendido", refiere.

Aún no se lo cree, aunque poco a poco se acostumbra. "Esto yo ni me lo soñaba, pero llegó a mi y no a todos nos llega eso", reflexiona.

Además, comentó que se ejercita y pasea, pero sobre todo, que vive cada instante muy agradecido a los dos hombres que iniciaron toda la ola de ayuda que llegó a él. Indicó que tiene nuevos pasatiempos, que lee en casa y sale de compras a veces, pues gracias al ejercicio físico se siente mucho mejor.

"Pienso seguir saliendo a partes que me motiven para no estar triste", dijo enn ese entonces.

Este abuelito si bien nunca reveló qué destino le dio a los fondos, sí dijo que le pidía a Dios más vida porque era mucho lo que quiere concretar.

Descanse en paz Don Fidencio.