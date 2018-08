Faltan cientos de maestros de inglés

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, aseguró el lunes que faltan menos de 1,000 maestros para atender los 312 mil estudiantes que el lunes regresan a las escuelas del sistema público de enseñanza.

“Nosotros estamos estimando (que faltan) un poco menos de mil maestros por todo el sistema que tiene que ver con difícil reclutamiento. La mayoría de esos, más de la mitad son de inglés elemental o inglés secundario”, dijo Keleher en entrevista radial (WKAQ).

La funcionaria defendió una vez más el proceso de cierre de escuelas y dijo que de no haberse hecho, tendrían más problemas en el inicio de este curso.

“Hubiéramos tenido más problemas por no haber consolidado las escuelas. (Habrían) más vacantes, más reparaciones, más situaciones para invertir dinero, menos facultades completas. La idea de tener menos escuelas es poner más recursos para que la programación sea de alta calidad”, dijo.

Aseguró que la decisión del cierre de escuelas fue final y firme al finalizar el pasado curso escolar y negó que aun en las pasadas semanas se estuvieran tomando decisiones sobre cierre de planteles.

Mientras tanto, Keleher rechazó que una carta firmada por la subsecretaria, María Christian Herrero en la que se dice que no se deben matricular estudiantes adicionales en las escuelas si representan identificar algún recurso adicional.

“Eso quiere decir que yo confirmé que yo no tengo hacinamiento ahora mismo. Lo confirmé en la matrícula y ubiqué a 312 mil estudiantes y confirmé que no hay salones donde hay 35 estudiantes, donde hay 33 estudiantes. Eso yo lo confirmé. La directriz indica que no deben aceptar matrícula y provocar que haya hacinamiento o que va a crear necesidad de crear otros grupos… En referencia a lo de educación especial, nosotros lo que decimos es que para asegurar que el niño reciba su merecido servicio, nosotros tenemos que coordinar con el centro de servicios para asegurar que entendemos bien al recibir el estudiante, que es lo que necesitan. Nadie debe decir en el sistema: ‘sí, te acepto’ y no tener los servicios que necesita”, explicó Keleher.

Por otro lado, Keleher dijo que al tener control de la matrícula y la asignación de recursos, “yo puedo honrar lo que es el (maestro) transitorio y decirle: de ahora en adelante ya no tienes que preocuparte por tu trabajo porque yo ya tengo donde ubicarte”. Agregó, que la cifra de maestros transitorios que pudieran obtener su permanencia, podría superar los dos mil.

Sobre la transportación escolar, la secretaria del DE alegó que se firmaron todos los contratos para que se le ofreciera el servicio a los estudiantes matriculados que solicitaron el servicio.

“Todos los que pidieron (el servicio) y tengamos su información, debe recibir el servicio porque esa información la pasamos al transportistas y los contratos están firmados. Si hay un problema (con la transportación de algún estudiante), tendríamos que hablar con el transportista para saber por qué no lo buscó”, afirmó.