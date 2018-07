Faltan miles de estudiantes por matricular

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, advirtió el viernes que si no se resuelven varios factores antes del inicio de clases, el Departamento de Educación (DE) no tendrá disponible cerca de dos mil maestros que serían reubicados tras el cierre de escuelas.

Díaz dijo que los nombramientos de esos maestros depende de la liberación de la plazas de parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), de que se reconozca la lista de turnos y que se logre la matrícula de miles de estudiantes que no se han matriculado.

“Si OGP libera las plazas. El problema es que me dice la secretaria (de Educación) que no se las habían liberado y que no es hasta este viernes, creo que se las iba a liberar. Si no liberan las plazas, no van a haber maestros suficientes para todos los estudiantes. Si OGP se las libera y ellos trabajan de día y de noche, sábado y domingo, podríamos tener los 2 mil maestros nombrados”, dijo Díaz en entrevista radial (WKAQ).

Asimismo, dijo que otro de los problemas es que aún hay cerca de 25 mil estudiantes que no se han podido matricular. “¿Cuando esos niños se matriculen, habrá suficientes maestros en las escuelas para atenderlos?”, cuestionó.

Indicó que a esto se suma que los directores no tienen la organización escolar lista, pues desconocen qué cantidad de maestros tendrán.

Entretanto, dijo que otro reclamo es que re instaure la lista de turnos y que se le permita a esos maestros seleccionar las plazas vacantes disponibles en estos momentos a base de la antigüedad y siguiendo el principio de mérito establecido en la lista de turnos.

Sostuvo que en una reunión reciente, acordó con la secretaria, Julia Keleher dejar en suspenso el proyecto especial con el que los maestros podrían optar por las plazas disponibles.

“El problema es que ahora van a las regiones y como no hay lista de turnos, lo mismo te pueden nombrar un maestro que lleva cinco años que un maestro que lleva 27 o 28 con la misma preparación, con igual evaluación satisfactoria. Eso viola ese principio. Lo segundo es que para los maestros de kinder a tercero no hay plazas y a veces aparece un puesto y tiene 200 (maestros) esperando por el mismo puesto”, explicó.

“Sin embargo, la información que yo tengo es que van a crear miles de plazas transitorias. Aquí los transitorios deben emplearse porque estudiaron para eso, si hay plazas. Pero aquí hay un principio de antigüedad y hay que respetarlo. No puedes dejar cesante a un maestro o moverlo de Patillas a Caguas como ha pasado cuando hay una plaza en su pueblo. ¿Por qué hacerle eso?”, añadió.

De acuerdo con el calendario divulgado por el DE, los maestros inician labores el 6 de agosto y los estudiantes inician sus clases el 13 de agosto.