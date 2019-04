Relato de horror: sobreviven lluvia de balas en su casa

Más Videos (1 of 9)

La familia puertorriqueña, quien descubrió presuntos ladrones en el interior de su residencia en Frankford, corrió para ponerse a salvo cuando comenzó la avalancha de balas en su contra.

Se informó que a su llegada a la vivienda, tras una tarde de compras en Home Depot, se percataron que había una ventana rota, por lo que decidieron enfrentar a los presuntos invasores.

La madre de tres niños dijo a Telemundo 62 que "cuando llegamos a las 9:40 p.m., le digo a mi esposo, ¡mira! Adentro de la casa hay dos hombres”.

El matrimonio y sus tres hijos aún estaban en el vehículo y el papá lo estacionó, antes de correr a ver qué pasaba en la estructura. Los dos hijos mayores corrieron tras él. “Cuando se asoma, ahí le disparan. Ahí él entonces sale corriendo directo a la yarda (patio), si no, lo mataban”, relató la mujer.

Una de las niñas relató que está con vida, gracias a uno de sus hermanos quien la empujó a suelo cuando comenzaron los disparos. “Una bala me iba a dar a mí, pero mi hermano me salvó la vida. Me empujó porque estaba llorando”, recordó.

Tras su hazaña, el pequeño fue rozado por una bala, saliendo casi ileso. “Yo salí gritando, mi nena llamó a la Policía”, sostuvo la mujer.

En un vídeo de vigilancia de una casa aledaña, se aprecia cómo el progenitor escapa herido, casi sin poder caminar, junto a sus hijos. Luego, varios residentes salen al rescate. “Nosotros no somos personas de problemas. En mi casa nadie nos visita. Siempre trabajamos”, agregó la madre.

Se presume que los pistoleros huyeron en un carro estacionado al final de la cuadra y, según las autoridades, no lograron llevarse ninguna de las pertenencias.