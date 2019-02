Familia de Manny Manuel alega que no logra contactarlo

La familia de Manny Manuel pidió este martes tener acceso al cantante, pues alegan que no han tenido contacto con él desde que se canceló su evento en las Islas Canarias, en España.

“Hasta el día de hoy no tenemos constancia de la situación de Manuel luego del lamentable suceso. Él se comunicó con su mamá luego de que fuera cancelado su evento. No parecía estar tomado en ese momento aunque si estaba evidentemente afectado emocionalmente por todo lo ocurrido. Después de eso no hemos sabido nada más", lee un comunicado emitido por la familia del artista cuyo nombre de pila es Cruz Manuel Hernández.

Manny Manuel está pasando "el peor momento de su vida"

Periodista narra el momento bochornoso que vivió el cantante en España. (Publicado martes 26 de febrero de 2019)

"Manuel si tiene familia y muy grande y con los recursos suficientes para movilizarse hasta donde está y hacerse cargo de él. Lo único que necesitamos es que nos den acceso a él para ayudarlo", escribieron.

Sin embargo, Harold Rosario, amigo del artista, aseguró que ha logrado comunicarse con él y que varias personas trabajan para poder traerlo de regreso a la Isla.

Según explicó, Manny dejó de ganar miles de dólares tras la cancelación de su presentación.

"Estaba bien emocionado con ese viaje... como nene chiquito. Iba bien nervioso", sostuvo Rosario, quien alega el artista estaba sufriendo ataques de pánico, pero estaba trabajando para mejorar.

"No es para todo el mundo darle una patada. Los puertorriqueños hemos demostrado que en las malas somos mejores", concluyó Rosario.

Por esto, hizo un llamado para que amigos y fanáticos de Manny Manuel lo reciban en el aeropuerto una vez llegue, para mostrarle su apoyo.

