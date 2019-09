Familia en Morovis sobrevive en hogar inhabitable

Más Videos (1 of 9)

A dos años del devastador paso del huracán María, una familia en Morovis sobrevive en un hogar que es inhabitable. Hace 20 años que María Rivera vive en las Parcelas Juan José Otero Claverol del barrio Cuchillas y nunca enfrentó problemas con la estructura de su residencia, hasta que fue destrozada por el huracán que escribió un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico.

“No me siento segura cada vez que llueve. Tengo que coger mis cuatro cosas e irme de la casa a buscar dónde quedarme con mis hijos porque no me puedo quedar aquí.”, explicó la mujer.

A pesar de que ha hecho de tripas corazón para levantar su hogar, el deslizamiento del terreno continúa empeorando. Ha tocado las puertas de múltiples agencias gubernamentales, pero no logra resolver su situación.

“Fuimos a Vivienda Pública, Plan 8, hicimos varias apelaciones a FEMA y las denegaron.”, aseguró.

El programa Tu Hogar Renace le arregló su techo que tenía un toldo azul, una puerta y unas ventanas. También les instalaron un inodoro que es apenas funcional.

Rivera aseguró que el programa no pudo arreglarle la luz porque “era mucho trabajo.” “Al no poderlo arreglar ellos deciden traerme una planta, me tapan los receptáculos.”

De no poder resolver su situación, María tendría que irse de su hogar.

