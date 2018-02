Fan de Trump amenaza: “deben ser deportados o morir”

Más Videos (1 of 9)

Un estudiante de la Universidad Wayne State en Detroit, Michigan, fue suspendido luego de mostrar un cuchillo y hacer comentarios amenazantes hacia los inmigrantes, según reporta el periódico local Detroit Free Press.

El incidente ocurrió el martes en uno de los pasillos de la institución educativa, donde un estudiante y miembro de una organización a favor de los inmigrantes estaba distribuyendo información sobre su grupo.

Según Anthony Holt, jefe del departamento de policía de la universidad, un estudiante con un “punto de vista político diferente” se acercó hasta la mesa del joven y mantuvieron una discusión sobre inmigración.

En un punto el estudiante con una camisa que lee “Trump” sacó una navaja.

“No se si lo amenazó pero violó las políticas del campus. No permitimos armas o cualquier tipo de violencia”, dijo Holt.

Kate Stenving, miembro de la organización By Any Means Necessary (BAMN), dijo que estaba presente al momento de la amenaza.

“Llegó, tenía puesta una camisa de Trump y se abrió la chaqueta para mostrarla, sacó un cuchillo y nos lo mostró diciendo: ‘todos los inmigrantes deben ser deportados o asesinados’,” contó Stenving.

Las autoridades universitarias no han dado a conocer la identidad del estudiante suspendido.