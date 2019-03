CVS venderá productos derivados de la marihuana

CVS Pharmacy anunció el miércoles que comenzará a vender productos derivados de marihuana (CBD) en ocho estados.

La cadena nacional de farmacias comercializará los productos tópicos de cannabis, como cremas, sprays y rolón, como "una fuente alternativa de alivio", dijo CVS en un comunicado a NBC News.

CVS también se asociará con una compañía para probar y verificar la calidad de los tópicos de CBD vendidos en sus farmacias.

"Llevamos productos de CBD derivados del cáñamo en estados seleccionados para ayudar a satisfacer la demanda de los consumidores de opciones de atención alternativas", dijo el portavoz de CVS Health, Mike DeAngelis.

Los artículos se venderán en Alabama, California, Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland y Tennessee.

El CBD, o cannabidiol, proviene de la planta del cáñamo, un pariente cercano a otro miembro de la familia del cannabis, la marihuana.

Ambas plantas contienen abundantes tipos de cannabinoides, pero la marihuana es alta en el químico psicoactivo THC, mientras que el cáñamo es rico en CBD, el componente no psicoactivo del cannabis que ha generado un gran revuelo por sus potenciales beneficios medicinales.

Según los expertos, se ha promocionado a la CDB como un tratamiento para una amplia gama de afecciones, que incluyen ansiedad, dolor, inflamación e incluso cáncer, pero se ha realizado poca investigación confiable sobre los efectos de la CDB en los seres humanos.

El único aceite de CBD aprobado por la FDA es Epidiolex, una solución oral recetada para el tratamiento de las convulsiones asociadas con dos formas raras y graves de epilepsia.

"Las sociedades se han adelantado mucho a la ciencia", dijo la Dra. Margaret Haney, profesora de neurobiología en el Centro Médico de la Universidad de Columbia y directora del Laboratorio de Investigación de Marihuana de Columbia.

"Así que aparece en lociones y en casi cualquier forma de producto que se pueda usar. Hay muchas maneras diferentes en que se podría usar el CDB, pero las formas en que hemos estudiado el CDB son mucho más limitadas", indicó.

CVS tiene al menos 9,800 tiendas en todo el país y pronto lanzará los productos de CBD en más de 800 en los ocho estados.

La cadena de atención de la salud dice que las afirmaciones de efectividad variarán de un producto a otro, pero que la compañía no planea comercializar ninguno de los artículos como un producto de "curación total".

"Vamos a caminar lentamente, pero esto es algo que creemos que nuestros clientes estarán buscando", dijo el director general de CVS Health, Larry Merlo, en una entrevista con Jim Cramer de CNBC.

La compañía señaló que no venderían ningún suplemento a base de CDB o aditivos alimentarios.

Bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, es ilegal introducir ingredientes de medicamentos como el CDB en el suministro de alimentos o comercializarlos como suplementos dietéticos.

"Vender productos no aprobados con reclamaciones terapéuticas no demostradas no solo es una violación de la ley, sino que también puede poner a los pacientes en riesgo, ya que estos productos no han demostrado ser seguros ni efectivos", dijo el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, en un comunicado en diciembre.

Por este motivo, CVS comercializará las cremas y salvias como productos de venta libre, comercializados en una pantalla dedicada.

Para garantizar un etiquetado y seguridad precisos para los clientes, CVS se asoció con Eurofins, un laboratorio de terceros, para probar todos los tópicos de CBD para el contenido de THC, CBD y otros contaminantes, dijo DeAngelis en el comunicado a NBC News.

“Estamos trabajando solo con fabricantes de productos de CBD que cumplen con las leyes aplicables y que cumplen con los altos estándares de calidad de CVS. Solo los productos que pasan estas pruebas independientes se ofrecen a la venta en nuestras tiendas”, señaló el comunicado.

Algunos expertos creen que la decisión de CVS de vender sin receta el CDB puede proporcionar más preguntas que respuestas, al menos inicialmente.

"Es una forma de reducir el estigma de un producto que realmente no merece ser estigmatizado", dijo la nutricionista y practicante de cannabis Brooke Alpert. "Por otro lado, debido a la falta de regulación, surgen preguntas como: ¿la gente realmente sabe lo que está obteniendo? ¿Pueden otras marcas salirse con la venta de productos inferiores? ¿Y dónde pueden las personas encontrar más información sobre estos productos?", mencionó.

Otra gran preocupación para los expertos es que los pacientes evitarán los medicamentos probados a favor de la CDB.

"Ha habido situaciones más peligrosas donde las personas rechazan los medicamentos efectivos para usar productos no probados, como el CDB", dijo Haney.