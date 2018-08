La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) reafirmó sus denuncias de "un desastroso inicio de clases" y señaló que la lucha que continuarán dando en el año escolar "será clave para mantener en pie el sistema educativo público y dar a respetar tanto los derechos de los maestros y maestras como del estudiantado

"Desgraciadamente, mañana lunes, nuestros estudiantes y educadores encontrarán un sistema educativo desorganizado, lleno de desasosiego y en caos, por causa de la incapacidad administrativa de la Secretaria de Educación, Julia Keleher. El gobierno pretende imponer normas alejada de las necesidades reales de los estudiantes y en las cuales cada día se intenta pisotear los derechos laborales a los maestros y maestras para favorecer a los privatizadores", expresó Edwin L. Morales Laboy, vicepresidente de la FMPR.

Morales Laboy aseguró que "los niños que tanto la Secretaria Keleher menciona en sus tours mediáticos, son cada vez más victimizados por sus desmanes administrativos".

"Son 252 escuelas menos, con miles de estudiantes obligados a tomar clases en vagones o en salones divididos por paneles de madera que no reúnen las medidas de seguridad mínimas. Niños y niñas condenados al hacinamiento y a no recibir la educación individualizada a la que tienen derecho. Son cientos las plazas docentes vacantes. Estudiantes de Educación Especial que no recibirán los servicios que requiere en su Programa Educativo Especializado (PEI). Los niños que tanto la Secretaria Keleher menciona en sus tours mediáticos, serán cada vez más víctimas de los desmanes administrativos de la Secretaria de Educación", añadió.

En cuanto a los educadores el líder magisterial apuntó que "estamos viendo como nuestras condiciones de trabajo y de vida se deterioran a pasos agigantados.

"El PARO del miércoles 15 de agosto, es una oportunidad única para frenar los planes de la Junta de Control Fiscal, el gobierno, Keleher y el Tribunal Supremo. Evidentemente su objetivo es desmantelar el sistema de educación pública para entregar su presupuesto a la jauja de entidades privadas. Recordemos que la defensa de la escuela pública es consustancial a la defensa de los derechos educativos de los estudiantes y los derechos laborales de los maestros y maestras", dijo Morales Laboy.

La Federación de Maestros aseguró que "hará lo que tenga que hacer para detener este ataque a la educación pública y que momento es ahora".

