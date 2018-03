El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo pidió solidaridad con los maestros, ante el paro decretado para el lunes.

"Instamos al pueblo en general a que, de la manera que puedan, manifieste su apoyo en defensa de la escuela pública. Ya sea apoyando el paro, no enviado a sus hijos e hijas a la escuela, asistiendo a la marcha convocada para este lunes a las 10:00 de la mañana desde el Parque Luis Muñoz Rivera hasta El Capitolio, haciendo público su apoyo en los medios de comunicación y las emisoras de radio, encendiendo las luces de sus vehículos, tocando bocina, etcétera. ¡Defendamos nuestra escuela pública!", dijo Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Figueroa Jaramillo expresó su solidaridad al paro convocado por el Frente en Defensa de la Educación Pública, en rechazo al proyecto de Reforma Educativa aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes y que se supone atenderá el Senado.

"No podemos permitir que nos sigan arrebatando lo que nos pertenece como pueblo. Tenemos la capacidad de desarrollar nuestras instituciones públicas para que nos sirvan bien a todos y todas y no solo a unos pocos que se beneficiarían de ellas si son privatizadas. Si los que nos gobiernan no tiene la capacidad de fortalecer nuestras instituciones para que continúen siendo públicas y accesibles, entonces debemos pensar para qué nos sirven los que elegimos para gobernar. Si ellos no pueden, los ciudadanos sí podemos. Si los políticos que nos gobiernan no pueden hacerlo, pues que se quiten del medio", indicó el presidente de la UTIER.

