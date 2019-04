Fiscal: ejecuta al ex de su hija durante visita familiar

Más Videos (1 of 9)

El asesinato de un padre de 32 años después de una visita supervisada a su hijo pequeño y su exesposa fue una "ejecución" por parte de la exsuegra, quien es una detective jubilada de la policía de Las Vegas, dijo un fiscal en un tribunal.

No se escuchó ninguna discusión o conmoción antes de que Pamela Rene Bordeaux le disparara 10 veces a Sean Babbitt tras la visita semanal del hombre a su hijo de casi 4 años en la casa de la exdetective en Las Vegas, indicó el fiscal John Fattig a un juez.

"Ejecutó a este hombre", agregó Fattig, describiendo que varios de los dedos de Babbitt habían sido "arrancados" durante el tiroteo del lunes por la mañana. El hombre murió de disparos en la cabeza y el torso, señaló.

Varios de los familiares de Babbitt, que identificaron a la víctima para los reporteros, se quedaron sin aliento y sollozaron cuando Fattig identificó algunas de las heridas de Babbitt como "de naturaleza defensiva".

Burdeaux, de 55 años y quien ingresó en la cárcel bajo el nombre de Pamela Schoening, estuvo bajo custodia detrás de un vidrio y le dijo a una juez de Las Vegas, Ann Zimmerman, que usa el apellido alternativo.

El fiscal Fattig dijo que la detective retirada admitió a los oficiales que llegaron al lugar que ella había matado a Babbitt. Se encuentra detenida sin derecho a fianza.

Burdeaux estuvo representada por un defensor público, pero le dijo a la juez que planea contratar a un abogado para su defensa. Se le fijó una fecha para que los fiscales presenten lo que Fattig dijo que será un cargo por asesinato.

“Ciertamente, este es un caso de asesinato en primer grado. No hay indicios de que ella haya sido atacada de ninguna manera", dijo el fiscal. “La visita había terminado; la madre del niño salió de la habitación, no escuchó ninguna disputa, no escuchó ninguna confrontación física antes del ataque".

La exesposa y el hijo de Babbitt estaban en un piso superior del lugar cuando Fattig dijo que Burdeaux vació su arma en Babbitt. El padrastro de Babbitt, Daniel Mandarino, sugirió a los reporteros que la fricción se desarrolló después de que el padre introdujo documentos en corte para aumentar el tiempo de la visita semanal a su hijo.

Babbitt trabajó como operador de limusinas y conductor de Uber y pagaba la manutención infantil, dijo su padrastro. "Lo recibieron la semana pasada, porque comenzó a recibir llamadas de su exesposa", dijo Mandarino. "Esto es simplemente estremecedor. Sean solicitó más tiempo con (su hijo) ... y esto es lo que sucedió”.

La acusada Burdeaux se jubiló en 2017 después de casi 25 años como oficial de policía de Las Vegas, dijo Alejandra Zambrano, portavoz del departamento de la Policía Metropolitana.