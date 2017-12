Estiman que 55% de los abonados tienen luz

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, informó este viernes que aproximadamente el 55% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuantan con energía eléctrica y que el porcentaje de generación se encuentra en un 70%.

Anunció, además, junto al director interino de la AEE, Justo González, la solicitud a la industria eléctrica de los Estados Unidos para que haga disponible para la Isla entre 1,000 a 1,500 trabajadores de restauración adicionales provenientes de compañías eléctricas de la nación.

La AEE emitió además una solicitud al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para que aumente su capacidad a fin de poder proveer la ayuda necesaria para acelerar la restauración a medida que la corporación pública continúa actualizando su plan maestro para que la mayoría de los clientes tengan el servicio restablecido.

Al mismo tiempo, el director interino de la AEE, informó que, tras continuar la reparación del sistema de fibra óptica de la corporación pública.

Hasta el momento, la AEE solo podía reportar el porcentaje de generación de energía debido a que la fibra óptica quedó destruida con el paso del huracán. Al día de hoy, el porcentaje de generación es de aproximadamente 70 por ciento.

La AEE ha continuado identificando daños significativos en la infraestructura eléctrica de la Isla, que en muchos casos requerirá reparaciones complejas, equipos especializados y construcción de otras estructuras para poder restaurar la electricidad.

“Entendemos la dificultad que ha vivido el Pueblo al carecer del servicio eléctrico por tanto tiempo. Confiamos que con la llegada de más trabajadores de las compañías eléctricas de Estados Unidos y con un plan actualizado de restauración, veremos un progreso para reconectar el servicio de energía a todos. Nuestra Administración continuará trabajando para garantizar que haya los recursos necesarios para completar este esfuerzo de restauración tras una devastación sin precedente”, sostuvo Rosselló Nevares.

Esta solicitud se une al anuncio hecho hace algunas semanas sobre la llegada de siete equipos de manejo de incidentes (IMT, por sus siglas en inglés) que representan a la industria energética de los Estados Unidos, y que están proveyendo asistencia para ayudar con la coordinación y con las prioridades del proceso de restauración en todo Puerto Rico.

En las próximas semanas, la AEE proveerá actualizaciones adicionales acerca del plan de restauración con información más precisa y detallada sobre los lugares que faltan por energizar.

Puerto Rico tiene 2,400 millas de líneas de transmisión a lo largo de la Isla, 30,000 millas de líneas de distribución y 342 subestaciones, muchas de las cuales sufrieron daños sustanciales. Los trabajos de reparación son complejos y continúan a diario, así como las labores para energizar nuevamente la infraestructura que facilita la restauración del servicio eléctrico a cientos de miles de personas que permanecen a oscuras.

“Sabemos que la prioridad de nuestros clientes es saber cuándo recibirán el servicio de energía nuevamente”, comentó Justo González, director interino de la AEE.

“El huracán María impactó severamente la mayor parte de nuestra infraestructura energética, y esto ha requerido, más allá de una simple reparación, reparaciones complejas y reconstrucción extensa de nuestro sistema. Este trabajo incluye labores intensas manuales para construir torres de transmisión primarias y la conexión de cables, la instalación de postes nuevos y de equipo a través de toda la Isla y otras tareas relacionadas. Estamos colaborando agresivamente con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), USACE y nuestros colegas de otras jurisdicciones, y nuestro compromiso es continuar trabajando hasta que el proyecto se haya completado como es debido”, agregó el director interino de la AEE.

En la actualidad, se estima que 3,500 trabajadores están activos en el esfuerzo masivo de restauración del servicio eléctrico en Puerto Rico.

Ya se han recibido casi 14,000 postes y aproximadamente 7,000 postes más llegarán a la Isla en los próximos días.

Carlos D. Torres, coordinador de restauración del sistema eléctrico nombrado por el gobernador Rosselló Nevares, destacó que en la medida que se avanza con los trabajos de evaluación y restauración, las brigadas están encontrando daños inesperados en zonas abatidas por el huracán. Esto incluye subestaciones y otros equipos eléctricos que han sido impactados severamente, así como daños a estructuras asociadas con el sistema de transmisión y distribución.

"La furia del huracán María, sus poderosos vientos sostenidos, las inundaciones severas y tornados, tuvieron un impacto demoledor sobre la infraestructura eléctrica de Puerto Rico", mencionó Torres.

“Las brigadas de restauración, en colaboración con FEMA, USACE y la industria eléctrica, están trabajando agresivamente para restablecer el servicio, especialmente las zonas más impactadas, donde nos enfrentamos con grandes retos por la cantidad de escombros y la necesidad de reconstruir partes del sistema eléctrico. No obstante, no deja de asombrarme la resiliencia y la paciencia de los puertorriqueños. Sepan que estamos totalmente comprometidos con vencer estos desafíos de frente y no descansaremos de trabajar hasta que hayamos devuelto la luz a cada persona y cada negocio en la Isla", agregó.