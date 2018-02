Más Videos (1 of 9)

Nikolas Cruz llegó a la cárcel del condado de Broward este jueves en horas de la mañana y enfrenta 17 cargos de asesinato premeditado.

Las autoridades confirmaron que 17 personas murieron este miércoles, Día de San Valentín, en una masacre que se atribuye al exalumno Nikolas Cruz, quien comparecerá en una corte de Broward este jueves a las 2pm.

Scott Israel, alguacil del condado de Broward, al norte de Miami, aseguró que en el "catastrófico" suceso en la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland murieron 17 personas a manos de Cruz, de 19 años, que perpetró la matanza armado con un rifle semiautomático y con varios cargadores en su poder.

El joven, explicó Israel, fue detenido sin que presentara resistencia cuando fue confrontado por los agentes en las cercanías del centro, situado en una zona descrita como tranquila.

Israel dijo que el sospechoso disparó justo cuando los estudiantes salían del centro, donde los equipos de policías de élite SWAT trabajan para asegurar la zona, después de que los cerca de 3,000 alumnos de la escuela fueran evacuados.

Investigadores analizaban las páginas web que el joven visitaba así como sus redes sociales y lo que han encontrado hasta el momento es "muy inquietante".

El jefe policial indicó a la prensa de que al menos 12 de las víctimas fueron asesinadas dentro de la escuela, mientras que otros tres murieron en el exterior y otras dos fallecieron en el hospital.

En una rueda de prensa ofrecida el miércoles en la noche, el gobernador de Florida, Rick Scott, y la fiscal general de este estado, Pam Bondi, informó que el Gobierno estatal cubrirá todos los gastos funerarios de las víctimas mortales y terapia para los sobrevivientes.

"Esto es pura y absolutamente diabólico", manifestó el gobernador, quien evadió preguntas de los periodistas sobre una mayor regulación de armas.

En esa misma rueda de prensa, Israel reveló que 12 de las víctimas mortales ya fueron identificadas y están notificando a sus familiares.

El alguacil precisó que en el momento del incidente no todas las víctimas cargaban sus identificaciones o teléfonos celulares y agregó que hasta que todos los familiares no sean informados del hecho no publicarán sus nombres.