Fue a la escuela y nunca regresó a casa

La quinceañera o fiesta de 15 años es, para muchas, uno de los eventos más importantes de su vida. Sin embargo, para Paola Raygoza este momento no ha llegado debido a que esta desapareció en la ciudad de El Paso, Texas, hace más de un mes.

“Le dije ‘en noviembre rentamos el salón, ya vamos a ir a ver un saloncito y te hacemos tu baile y todo’”, dijo Claudia Raygoza, madre de Paola.

La última vez que Claudia supo de su hija fue el pasado 19 de octubre después de que la llevará a su escuela, donde cursaba el noveno grado.

“A las 11:30 me hablaron de la escuela que si Paola estaba enferma porque no fue a la escuela y yo les dije que no, que Paola había ido”, dijo Claudia. “Y ya de ahí ya no, yo ya no he visto a mi hija”.

Durante todo este tiempo, la familia de Paola ya ha notificado a los agentes de la policía y ha colocado diferentes volantes por toda la ciudad.

A pesar de que se han tenido algunas pistas, estas no han dado con el paradero de la joven.

“He ido a una ‘traila’ que me dijeron y no, fueron los sheriff ahí en Chaparral y no, no está ahí”, dijo Claudia entre llanto. “Fui a otra ‘traila’ también que me dijo una señora que había un muchacho con varias muchachitas, tampoco”.

Cabe destacar que a esta búsqueda se ha unido una organización nacional que busca a menores desaparecidos al temer que Paola sea víctima de trata de blancas.

De acuerdo al investigador privado, Nate Bausum, el caso de Paola los ha llevado a desplegar a grupos de personas en Chaparral y El Paso.

“La Policía y el Sheriff del Condado de Doña Ana y nuestra organización están muy involucrados en su búsqueda”, dijo Bausum. “El punto es que (Paola) regrese sana y salva a casa”.