El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) anunció este lunes la baja de dos atletas del equipo de atletismo, la vallista Jazmine Camacho Quinn y la fondista Beverly Ramos, para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

“Recientemente tuvimos la noticia de que Beverly Ramos no va a poder venir a los Juegos Panamericanos por una condición de fascitis plantar. Ha estado batallando con ella en las últimas semanas y fue atendida por nuestro jefe médico Luis Baerga, que hizo todo lo posible por aliviar la condición y darle descanso y tratamientos. Beverly hizo todo lo posible por lograr que ese tratamiento rindiera resultados para estar aquí, con nosotros en Lima. Sin embargo, no hubo la mejoría esperada y hemos tomado la decisión de dar de baja a Beverly Ramos de los Juegos Panamericanos y poder aumentar sus posibilidades que ella pueda estar lista para el Campeonato Mundial donde va a correr el maratón. Ese es el evento que ella tiene posibilidades de entrar a Tokio 2020, no queremos que se atente con esa clasificación. Hemos tomado esa medida con el equipo de trabajo de Beverly. Ella no estuvo activa en Toronto 2015 por sufrir una lesión de fractura lineal en una de sus piernas”, indicó el director del DAR, Jaime Lamboy, en declaraciones escritas.

En el caso de Camacho Quinn, el DAR ha estado apoyando a la atleta tras sufrir una nueva lesión y que ha desencadenado en cuidado emocional.

“Tuvimos conversaciones con ella donde nos expresaba que se mantenía positiva y buscando la ayuda necesaria ante una nueva lesión. Tenía un deseo inmenso de venir a Lima y poderse reunir con la delegación puertorriqueña. A consecuencia de esto no puede terminar la temporada del 2019, incluyendo el Campeonato Mundial. Nos da mucha tristeza. La salud de nuestros atletas es primordial y no vamos a hacer que nada atente contra la integridad física y emocional de nuestros atletas”, explicó Laboy sobre el caso de la corredora de 100 metros con vallas.

Esta es la segunda ocasión que la corredora de vallas se ve en la responsabilidad de no participar en unos Juegos. Camacho Quinn tampoco participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquillas 2018 por una lesión en una de sus rodillas. La atleta comenzó a representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 donde llegó a semifinales.

Estas son la segunda y tercera baja que sufre el equipo de atletismo. El primer atleta en retirarse por lesión fue el decalista Ayden Owens. El atletismo de pista y campo comenzará el 6 de agosto.