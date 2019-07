Fuera del gabinete todos los del chat de Telegram

El gobernador Ricardo Rosselló confirmó el sábado en la tarde la salida de todos los integrantes del controversial char de Telegram, en el que participaron 12 personas, entre ellas el primer mandatario.

Por medio de expresiones escritas, Rosselló informó las renuncias presentadas y aceptadas de los funcionarios que permanecían en su equipo de trabajo.

Carmen Yulín: "Eres un abusador, eres un cobarde"

La licenciada Mayra López Mulero niega sean los Maldonado quienes filtraron las conversaciones. (Publicado viernes 12 de julio de 2019)

A continuación sus expresiones:

“Quiero anunciar que he tomado la determinación de prescindir de manera inmediata de la colaboración de todos los allegados a mi administración que forman parte del chat que se reveló hoy en su totalidad.

Analizan el lenguaje corporal del Gobernador

Conoce aquí las observaciones de una experta en lenguaje corporal. (Publicado viernes 12 de julio de 2019)

Luego de analizar el contenido de las comunicaciones, resulta imposible para mí y para quienes esperan los más altos estándares éticos y de comportamiento, continuar con esta controversia que distrae y obstaculiza la gestión pública tan importante que tenemos por delante.

En la mañana de hoy, el licenciado Christian Sobrino me comunicó su decisión de dejar los cargos que ostenta para comenzar una transición ordenada que deberá finalizar en los próximos días. Ya he iniciado desde temprano en la mañana una consulta con sus posibles sucesores y estaré en posición de anunciarlo en las próximas horas.

Así mismo, el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, presentó su renuncia.

Consciente de que no es posible mantener el ambiente actual, le he comunicado a todos los demás funcionarios públicos involucrados en el chat que habré de prescindir de igual forma de sus servicios y/o de sus consejos. No obstante, por el contenido de las comunicaciones y tras evaluar sus aportaciones a las mismas, le he solicitado al licenciado Ricardo Llerandi que permanezca en su posición como secretario de la Gobernación y al licenciado Anthony Maceira, como secretario de Asuntos Públicos.

Además, reitero que en este preciso momento todo mi gabinete se encuentra bajo evaluación. Tan pronto concluya este proceso estaré haciendo nuevos anuncios. Esta es una situación sumamente penosa para mí, como Gobernador, como ser humano y como puertorriqueño. Pero reconozco que no hay otra salida posible y que no hay perdón que valga de mi parte sin tomar correcciones y sin claras señales de propósito de enmienda. Fui electo por el pueblo y continuaré la misión que me fue concedida, ahora más que nunca.”

Christian Sobrino y Carlos Bermúdez

El representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino renunció a ese y todos sus cargos relacionados al gobierno de Puerto Rico, este sábado en la tarde.

"Durante la mañana de hoy le comuniqué al Gobernador mi renuncia a mis cargos en el Gobierno de Puerto Rico y la transición ordenada de estas funciones", indicó en declaraciones escritas.

Esta misma tarde, presentó su renuncia el asesor de comunicaciones del gobierno Carlos Bermúdez confirmó a Telenoticias que renunció a su posición.

La renuncia se da en medio de la polémica por el chat de Telegram.

Maceira anticipa salidas de la administración Rosselló

Este viernes, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, adelantó que habría cambios en el equipo de trabajo del gobernador Ricardo Rosselló.

“Pocas veces el gobernador tiene tiempo de estar solo el fin de semana para reflexionar. Él estará haciendo unas evaluaciones, tanto del equipo interno como del equipo externo con todos los cambios que sean necesarios. Está tomada la determinación de que habrá cambios, durante el fin de semana, él estará haciendo una evaluación de los distintos cambios que el entiende son necesarios y durante la semana habrá otras evaluaciones y se anunciarán los cambios”, dijo Maceira a preguntas de la prensa.

“Cuando digo interno me refiero a asesores y el equipo de confianza. Se habló de que no será una evaluación únicamente de jefe de agencia, sino que puede haber directores regionales, subdirectores, etcétera”, añadió.

Maceira mencionó que al momento no se ha recibido ninguna renuncia de algún funcionario que pudiera ser parte de ese proceso de evaluación.

Previo a comenzar las reuniones que el gobernador sostuvo con legisladores, jefes de agencia, alcaldes y la comisionada residente, varios de los presentes exigieron públicamente la destitución de las personas que participaron el chat privado del gobernador que todavía son jefes de agencia, asesores o contratistas.

Además, algunos de los participantes de las conversaciones enviaron excusas o pidieron perdón por lo que escribieron en el foro que según el gobernador era “para desahogo”.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO