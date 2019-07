Furioso Eduardo Bhatia con insultos en su contra

El legislador Eduardo Bhatia reaccionó molesto y ofendido por las expresiones realizadas por el gobernador Ricardo Rosselló y los intengrantes de su gabinete, que participaron en el controversial chat de Telegram.

En una larga carta, el abogado abordó los comentarios insultantes en su contra, así como a las demás personas mencionadas en las conversaciones filtradas en una documento con más de 800 páginas.

A continuación las declaraciones oficiales de Bhatia.

"Ricardo Rosselló: acabo de leer gran parte de las más de 800 páginas de insultos tuyos, evidencia de actos de corrupción, comentarios enfermos, odio a la mujer, intentos de destruir carácter, homofobia, manipulaciones al pueblo, a los periodistas, a líderes políticos, religiosos y comunitarios. No tienen nombre ni tú ni la sarta de títeres que ostentan poder, pero no gobiernan. A los inmorales asesores funcionarios de gobierno tuyos Carlos Bermúdez, Ramón Rosario, Edwin Miranda, Ricardo Llerandi, Christian Sobrino, Luis Rivera Marín, Elías Sánchez y quien más esté en ese chat son una vergüenza para Puerto Rico. Es evidente que son unos cobardes, mercenarios y personas de la peor calaña. Recurren al uso del poder para destruir reputaciones y familias. Eso es ilegal, inmoral y una traición tuya y de TODOS a sus cargos y a Puerto Rico.

Ricardo Rosselló, a ti y a la pandilla de difamadores les digo: no te voy a permitir a ti ni a nadie nunca que insulten o traten de humillar a mi familia. Amo profundamente a Isabel y no voy a tolerar una sola mención ni de ti ni de nadie sobre ella. Las múltiples mentiras referencias a mí y a mi esposa hablan de lo poco hombre que eres. Esto es personal. Y a diferencia de los secretos y vidas torcidas tuyas, Ricardo Rosselló, y de los autores de tu chat, mi vida es y ha sido un libro abierto. Yo no tengo nada que esconder. Basta ya de insultos y de mentiras. Demuestra con tus acciones y lo que escribes no solo que no eres líder, es que nunca lo has sido ni lo serás. El miedo y la inseguridad se han apoderado de ti. Carlos Bermúdez y Edwin Miranda llevan más de 20 años fabricándonos mentiras y cobrando de fondos públicos para destruir reputaciones. ¡Está bueno ya! Estamos cansados de la humillación, del intento de destruir familias y de la falta de respeto. Isabel y yo tenemos el arma más poderosa: hablar con la verdad, de frente, sin insultos en la lengua y con el alma y la conciencia limpias como la hemos tenido todas nuestras vidas.

Puerto Rico no se merece este espectáculo de su gobernador. RENUNCIA y acaba ya con esta vergüenza en la que has sumido a Puerto Rico a nivel internacional, donde se nos señala de corruptos por tus acciones y la devastación que aún sufrimos luego de los huracanes, has destruido la poca credibilidad, ignorando ley y orden, despachándote con la cuchara grande. Renunca y termina con la humillación mundial que le has causado al país.

Yo creo en un Puerto Rico donde se hable con la verdad, donde haya honor y donde la dignidad del ser humano sea inolvidable. Esa es mi lucha y la he dado todos los días de mi vida. Y la seguiré dando hasta que Puerto Rico triunfe y eliminemos de la vida pública la mafia corrupta y enfermera a la que perteneces. ¡VAMOS CON TODO!".

