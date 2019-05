G8 rechaza interés de matar cerditos

Lucy Cruz, presidenta del G8 y Lydia Rodríguez, directora de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña rechazaron el jueves las alegaciones sobre un alegado interés de matar los cientos de cerdos vietnamitas que se han desplegado por toda esa área en Santurce, mientras pidieron ayuda a las agencias relacionadas.

“No. Eso no es verdad. Nosotros lo que estamos buscando es una situación responsable al Municipio de San Juan y a las agencias del gobierno central. Le pedimos que actúen de inmediato”, dijo Rodríguez en entrevista radial (WKAQ).

En peligro los cerditos del Caño Martín Peña

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos planifica eutanizarlos. (Publicado miércoles 15 de mayo de 2019)

“Yo no puedo tomar esa decisión de que hay que matarlos. Yo creo que hay maneras de manejar esa situación… Estuvimos en varias reuniones y nunca, en ningún se habló de que se mataran los cerdos. Que eso quede bien claro. La decisión de matarlos o no matarlos es del USDA. Nosotros no tenemos que ver nada porque no podemos bregar con ese proceso”, dijo Cruz por su parte.

Rodríguez detalló que el llamado es específicamente al Departamento de Salud (DS), al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Agricultura (DA) y el Municipios de San Juan, así como agencias federales que tienen las herramientas y recursos para trabajar con plagas de animales ferales.

El miércoles, la licenciada Janice Durán y Gina Rosado, activistas de las comunidades denunciaron que el Departamento de Agricultura federal (USDA por sus siglas en inglés) retomó sus planes de matar los cerdos, con lo que se paralizó un proyecto comunitario para ellos mismos manejar la situación y promover la esterilización y adopción de los animales.

“Esto es una preocupación bien grande. Llevamos muchos años trabajando y buscando alternativas desde que eran como 50 o 100. Ya hay más de 800 o 100 cerditos en las comunidades. Lo que queremos es que las agencias pertinentes tomen acción ya con esta situación porque está afectando la salud de los 26 mil residentes de las comunidades del Caño Martín Peña”, alegó Cruz.

Piden ayuda para controlar población de cerdos en San Juan

Construyen corrales para cuidarlos y evitar que se sigan procreando. (Publicado miércoles 10 de abril de 2019)

Añadió que estos animales representan un problema de salud y que a diario los vecinos se enfrentan a la excreta y el orín de estos animales en sus casas. “No queremos que ocurra una situación seria de salud encima de la que ya está viviendo nuestra gente por las continuas inundaciones de aguas usadas”, expresó.

“En unos meses no va a ser el Caño Martín Peña. Va a ser la gente de urbanizaciones y de alto nivel económico cuando lleguen a la Milla de Oro… Ellos son los que van a estar allí y quizá ahí aparezcan los recursos”, denunció Rodríguez.

Mira aquí nuestra programación en vivo.