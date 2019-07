Giovanni Soto abrirá primer juego de Puerto Rico en Lima

El lanzador zurdo Giovanni Soto abrirá el primer juego del Equipo Nacional de béisbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, este martes a las 11:05 am, frente a la selección de Nicaragua. Será la primera presentación del lanzador carolinense en unos Panamericanos. Puerto Rico actuará como equipo visitante.

“Voy a dar el cien por ciento y vamos a ganar ese juego si vengo ese día ‘ready’. Creo ese juego lo vamos a tener con Dios por delante”, expresó Soto, de 28 años. Soto no se ha sentido extraño con sus compañeros de equipo, a quienes conoce por su participación en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Gigantes de Carolina y su corta estadía en el Béisbol Superior Doble A con los Cariduros de Fajardo en la temporada 2009. La última vez que vistió los colores del Equipo Nacional fue en el Clásico Mundial del 2017.

“Nos conocemos. Me gusta el equipo y nos vemos demasiado de unidos y eso es lo que me gusta”, resaltó. En la independiente Liga del Atlántico, este año registra marca de 3-1 y efectividad de 3.35 en 45.2 entradas, con 53 ponches. “He mejorado la velocidad con mi recta, la localización. Siempre he tenido problema con mi recta, ‘sinker’ y algunos rompientes que no localizaba bien, pero gracias a Dios por ahora y espero que siga así, estoy donde tengo que estar ahora mismo”, enfatizó.

El último juego oficial entre Nicaragua y Puerto Rico fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Los nicaragüenses se llevaron el triunfo con cerrado marcador 10-9, en entradas extras.

“Me comentó Igor (González) que es un equipo agresivo con la recta. Tengo que ‘pitchear’ inteligente con ellos. He enfrentado equipos así en liga independiente y en ligas menores. Sé que hay que estar bien en la zona y llevar el ‘pitcheo’ efectivo”, indicó el lanzador con once temporadas de experiencia a nivel profesional, incluyendo el 2015 con los Indios de Cleveland en las Grandes Ligas.

En marzo de este año, Puerto Rico enfrentó a Nicaragua en una serie de tres juegos de fogueo. El equipo centroamericano ganó dos de los tres partidos.

“El equipo que llevamos a Nicaragua no es el mismo que tenemos ahora”, puntualizó Juan ‘Igor’ González, dirigente del Equipo Nacional. El segundo juego de Puerto Rico será versus Perú el miércoles y cerrará la primera ronda el jueves frente a la República Dominicana. Los mejores dos equipos de cada grupo avanzarán a la súper ronda para disputar medallas. Dicha etapa se jugará del 2 al 4 de agosto.

En Juegos Panamericanos, el Equipo Nacional de béisbol no gana una medalla desde Mar del Plata 1995, cuando conquistó el bronce. En total, la novena boricua tiene dos medallas de plata y cuatro de bronce.

Nunca se ha conseguido la presea de oro. En los pasados juegos de Toronto 2015, Puerto Rico llegó en el cuarto puesto y se quedó a ley de tres outs para asegurar el bronce. Fue la mejor actuación del equipo en unos Panamericanos desde 1995.

