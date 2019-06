Más Videos (1 of 9)

Una Girl Scout de 11 años resultó gravemente herida cuando un árbol cayó de repente sobre ella y otras tres personas mientras caminaban por un camino de grava en un campamento del sur de Indiana, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que Isabelle Meyer de Jasper, de 11 años, fue declarada muerta en un hospital de Evansville luego de sufrir lesiones en la cabeza y abdominales cuando fue golpeada por el árbol. Malone dijo que dos mujeres, de 50 y 55 años, sufrieron lesiones graves, pero fueron hospitalizadas en condición estable el martes. Una niña de 10 años fue tratada por una lesión en la mano.

Estaba lloviendo cuando los oficiales llegaron a Camp Koch alrededor de las 11:30 a.m. del lunes, pero en ese momento no se había reportado ningún clima severo ni relámpagos en las cercanías, dijo el alguacil del condado de Perry, Alan Malone. El sheriff no estaba seguro de por qué se derrumbó el árbol de aproximadamente 40 pies de altura (12 metros de altura), pero dijo que el suelo estaba saturado por las frecuentes lluvias en las últimas dos semanas.

Malone contuvo las lágrimas durante una conferencia de prensa el martes cuando describió la muerte como un accidente extraño.

"Estaban allí para pasar un buen rato", dijo. "Pero la especulación de que estaban haciendo algo mal? No."

Una enfermera y el personal de Girl Scouts estaban ayudando a los cuatro que fueron golpeados por el árbol cuando los trabajadores de emergencia llegaron al campamento a lo largo del río Ohio a unas 60 millas al suroeste de Louisville, Kentucky, dijo Malone.

Girl Scouts of Southwest Indiana emitió un comunicado el lunes por la noche, diciendo que el campamento se cerraría durante la investigación.

"No hay nada que nos tomemos más en serio que la seguridad y el bienestar de nuestras niñas y voluntarios", dijo la organización. "Durante este difícil momento, toda la familia de Girl Scouts lamenta la pérdida de una de nuestras niñas".