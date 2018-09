Giuliani a AP: Trump no responderá preguntas de obstrucción

Representante del equipo legal del presidente Donald Trump y ex alcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani asiste a la Conferencia sobre Irán el 5 de mayo de 2018 en Washington, DC. (Foto de Tasos Katopodis / Getty Images). (Foto de Archivo).

El presidente Donald Trump no responderá las preguntas de los investigadores federales, por escrito o en persona, sobre si trató de bloquear la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo uno de los abogados del presidente a The Associated Press el jueves.

El abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo que las preguntas sobre la obstrucción a la justicia eran un "no-go".

La declaración de Giuliani fue el rechazo más definitivo hasta la fecha de los esfuerzos especiales de Robert Mueller para entrevistar al presidente sobre cualquier intento de obstruir la investigación sobre la posible coordinación entre su campaña y los rusos. Señala que los abogados de Trump están comprometidos a proteger al presidente de responder preguntas sobre las acciones que el presidente tomó en su cargo.