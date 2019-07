Glorinel Soto Rodríguez se une a Telenoticias

La familia de Telemundo Puerto Rico anuncia que la periodista Glorinel Soto Rodríguez se une al equipo de Noticias como Reportera Ancla de Telenoticias Fin de Semana.

Glorinel, quien es natural de Bayamón, comenzó a trabajar el pasado lunes, 22 de julio como parte de la cobertura especial “Gobierno en Jaque” de Telenoticias. Sin embargo, es este sábado 3 de agosto que se une al equipo de Telenoticias Fin de Semana como Reportera Ancla.

La periodista posee un Bachillerato en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Ha laborado como Reportera en WIPR TV (Canal 6). Además, trabajó como Jefa de Información en Radio Isla 1320 AM y como redactora en Notiuno 630 AM y Noticias 1660 AM.