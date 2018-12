Gobernador anunciará cambios a su gabinete

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anticipó el miércoles, que antes que finalice el mes de enero de 2019, anunciará los cambios a su gabinete, cuando se cumple la mitad del término de gobernanza para la cual fue elegido.

“Yo tenía una expectativa de poder hacer esto durante el mes de diciembre, ha sido un mes bastante activo. Yo necesito un espacio para hacer un análisis seco, en beneficio del pueblo. En los próximos días estaré solicitando ese espacio para hacer esas evaluaciones”, dijo Rosselló Nevares en entrevista con WPAB 550.

“Tan importante como el cambio es, quién sustituirá”, añadió al asegurar que a mediados o a finales de enero revelará los cambios en su gabinete.

En cuanto a la petición de distintos sectores sobre la salida del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, Rosselló Nevares, aunque mencionó que evaluará su desempeño, reiteró que “cuenta con mi confianza”.

Además, sobre el secretario del Departamento de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado y la denuncia de que supuestamente existe un vínculo con contrataciones federales del funcionario, el gobernador indicó que “es incorrecto”.

“Yo lo sé, pero hay otras iniciativas que son meritorias”, añadió el gobernador a preguntas sobre el patrón de ausencia en los medios de Rodríguez Mercado.

Por otro lado, el mandatario fue cuestionado sobre su relación con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en el contexto de su reiterada petición de investigar a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced y su colaboración con el mandatario.

“Yo no sé de dónde es que emana, yo lo que sé es que ya salió el resultado. Yo tengo confianza en Wanda Vázquez. Yo he dicho que voy a tomarme mi espacio para evaluar el sistema’, dijo el gobernador.

“Él puede pedir todas las renuncias que quiera, lo cierto es que la potestad para hacerlo es mía. Y cuando él ha pedido renuncia, mi criterio es que es una excelente funcionaria, yo confío en ella y esa será mi posición”, añadió.

Sobre el tema de las candidaturas, y posibles figuras que lo reten en primarias, Rosselló Nevares dijo: “a mí no me importa quien corra dentro y fuera del Partido (Nuevo Progresista) … el que sea o lo que sea para mí no es inmaterial si alguien reta en primarias, si alguien es candidato o las decenas de candidatos en el Partido Popular, por ejemplo”.

Finalmente, el mandatario fue cuestionado sobre las denuncias que han planteado varios alcaldes sobre la no colaboración hacia ellos.

“Sabemos que los alcaldes tienen la información de la necesidad de su pueblo. Si hay personas que tienen una imagen positiva o negativa mía, ese es su derecho”, contestó el gobernador quien añadió que la Junta de Control Fiscal ha sido quienes les ha quitado dinero a los ayuntamientos.

Como propuesta, Rosselló Nevares explicó que su deseo es impulsar un modelo de condados en Puerto Rico como nuevo modelo de gobernanza.

“Yo no creo que el modelo de gobierno central no es bueno. Yo creo en la creación de condado. El modelo de condados que yo propongo es de 5 a 7 regiones de Puerto Rico donde exista un cuerpo electo por el pueblo”, mencionó.

“Estamos hablando de un ahorro de mil millones de dólares, para que los condados y el gobierno central sea sostenible. Mi opinión y lo que yo he observado es que el gobierno central tiene mucha agencia y tienen muchos servicios”, explicó el gobernador quien aseguró que no se debería eliminar la Ley de Municipios Autónomos “y se podría trabajar sobre el mismo”.