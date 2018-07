Gobernador decidirá hoy si se trabaja o no el lunes por Beryl

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dejó en suspenso la cancelación de labores no esenciales en el Gobierno el lunes, en espera del paso cercano a Puerto Rico de la tormenta tropical Beryl.

“Nos vamos a dar el espacio para poder evaluar lo que ocurre en las próximas 12 a 24 horas para ver si esto cambia. Pero no queremos tomar una decisión ahora, porque todavía esto es un evento de alto riesgo. Pero si el panorama se clarifica y se puede permitir reanudar las labores lo vamos a reconsiderar”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Por su parte, el meteorólogo Ernesto Morales aseguró que a pesar de la degradación que ha sufrido el sistema a medida que se acerca a las aguas del Mar Caribe, hay que seguir monitoreando.

“En la cuenca Caribe es que vemos que va a encontrar un ambiente más hostil. Se pronostica que el sistema va a estar perdiendo su intensidad a medida que se vaya moviendo a nuestra región. Aun así se exhorta a que el público no baje la guardia. Aunque no sea un evento de huracán u onda tropical, es un evento que puede generar bastante lluvia. por eso no queremos que se desconecten de sus fuentes de información, porque no queremos que llegue el lunes y se encuentren con una sorpresa. Tendremos un evento significativo de lluvia”, sostuvo Morales.

El gobernador reiteró que las órdenes de estado de emergencia y de congelación de precios decretadas el viernes, prevalecen por el momento.

Sobre los refugios, explicó que los 417 refugios que en principio estarían disponibles a partir de las 10 de mañana del domingo, ahora lo estarán a las dos de la tarde. No obstante, mencionó que son los alcaldes quienes piden la cantidad de refugios que abrirán en sus respectivos pueblos.