Gobernador hace anuncio sobre el Turismo en Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares celebró la designación de Brad Dean como principal oficial ejecutivo de la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico (DMO, por sus siglas en inglés), corporación privada sin fines de lucro encargada de la promoción de la Isla como destino turístico en el exterior.

El presidente de la Junta de Directores del DMO, Jon Borschow, anunció el miércoles la designación e informó que Dean comenzará labores a finales de abril.

El DMO es una entidad creada en 2017 que está a cargo del diseño y desarrollo de estrategias para la promoción de la Isla como destino turístico y es liderada por el sector privado de esta industria.

“Brad Dean es un profesional muy respetado en la industria y cuenta con cerca de 25 años de éxitos en el mercadeo de destinos turísticos. Hace algún tiempo vivió en Puerto Rico y estamos seguros de que la Junta de Directores del DMO tomó la mejor decisión al lograr tenerlo de regreso en Puerto Rico para poder contar con su experiencia y promover nuestra Isla de manera efectiva”, expresó el primer mandatario.

Borschow destacó que “la experiencia de Dean, su talento, visión y las amplias conexiones que tiene en la industria lo preparan para liderar el nuevo DMO de Puerto Rico. En su trayectoria, cuenta con un impresionante historial de mercadeo de destinos, desarrollo de productos y creación de equipos, tanto en el sector público como en el privado".

Dean cuenta con un bachillerato en contabilidad y finanzas de la Universidad de Illinois y sirvió por varios años como principal oficial ejecutivo de la Cámara de Comercio de Myrtle Beach en Carolina del Sur.

También ha sido miembro activo de juntas de directores de reconocidas organizaciones como US Travel Association, Destinations International, el National Advisory Committee on Travel and Infrastructure y el Travel and Tourism Advisory Board del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

“Estoy honrado de regresar a Puerto Rico y ayudar a construir una organización de mercadeo de destino de clase mundial con una poderosa marca global. Puerto Rico es un lugar especial, con gente maravillosa y un potencial incomparable”, sostuvo Dean luego de que se anunció su nombramiento.

“El pasado reciente de la Isla ha representado un reto, pero el futuro es brillante para Puerto Rico y su industria del turismo, reuniones y eventos de negocios. Veo con entusiasmo la oportunidad de utilizar el poder transformador de los viajes y el turismo para ayudar a impulsar a Puerto Rico, sus residentes y sus negocios hacia adelante”, agregó el nuevo principal oficial ejecutivo del DMO.

Mientras, la directora ejecutiva interina de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos, indicó que “se está trabajando agresivamente en la transición de las responsabilidades de mercadeo en el exterior hacia el DMO, y la llegada del señor Dean, quien cuenta con nuestro entero respaldo, es instrumental para lograr una transición ininterrumpida”.

