Gobernador no hará campaña a favor de miembros de la JFC

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el jueves que no hará campaña a favor de los miembros de la Junta federal de Control Fiscal (JCF) de cara al proceso de selección de los integrantes de ese ente federal.

“Yo no voy a hacer campaña para denominación”, dijo Rosselló Nevares en entrevista con WPAB 550.

“Yo prefiero que las personas que estén ahí sepan su rol. Al momento no lo están entendiendo que su rol no es operacional. Que su rol no es venir al gobierno y decirle, puedes gastar en esta partida tanto capital. ¿Por qué? Porque incide sobre la ejecución gubernamental y es un doble proceso que le cuesta al pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Rosselló Nevares entiende que la composición de la Junta de Control Fiscal debe cambiar. Además, espera que se defina el rol de los integrantes del ente fiscal.

El gobernador mencionó que su intención no será hacer campaña a favor de ellos, pero, se reserva el derecho de hacerles campaña en contra.

“Yo no tengo intención de hacer lo primero, pero, ciertamente, me reservo el derecho de hacer lo segundo”, contestó Rosselló Nevares.

Los integrantes de la Junta serán evaluados o sustituidos en septiembre de 2019.

Por otro lado, el gobernador habló sobre su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo fácil hubiese sigo gritar y patalear, porque es facilísimo. Lo que es un reto es, ante un panorama difícil, la manera de encontrar recursos para nuestro pueblo, aún con un presidente que es de una ideología diferente a la mía. Que hemos tenido retos que ha sido tortuoso, pues por supuesto. Pero que hemos tenido logros sin precedentes, también.”, comentó.

“Cualquier acción que yo tome puede ser la diferencia en que el pueblo de Puerto Rico tenga dinero para poder reconstruir, tenga dinero para salud, tenga dinero para otras cosas o no lo tenga”, añadió al mencionar que acepta las críticas “aunque algunas de ellas sean correctas”.