El gobernador Ricardo Rosselló apareció este lunes en una emisora de radio (Nación Z), en su primera entrevista tras la publicación del chat de Telegram, el pasado sábado.

Una vez más, Rosselló insistió en que no renunciará, aunque ha "evaluado todo".

"Todos estamos agolpeados. Yo estoy agolpeado, lo reconozco. Pero me tengo que levantar", manifestó en el espacio conducido por la periodista Limarys Suárez y el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gary Rodíguez.

Rosselló aseguró además que Elías Sánchez, Carlos Bermudez y Rafael Cerame no tendrán más contratos con el gobierno.

En medio de las protestas del domingo, Rosselló envió un comunicado de prensa para reiterar que no abandonaría su puesto.

“He sostenido reuniones de evaluación de funcionarios de gobierno así como conversaciones con otros que se agregarán al equipo. Me encuentro realizando una evaluación profunda que permitirá que se cumplan los objetivos de gobernanza, obra pública y servicios a nuestro pueblo”, dijo el gobernador en un comunicado.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, agregó.

