El gobernador Ricardo Rosselló Nevares confirmó el martes que dio una directriz para revertir en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) del mes de marzo, el cargo adicional por compra de combustible.

“Hubo un movimiento no oficial en la AEE que no se certificó con la alta jerarquía donde se estaba contemplando algo de esa índole. Tan pronto nos enteramos- que fue de la misma forma que ustedes se enteraron- establecimos que eso iba en contra de esta administración”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“La factura verificable de los que están consumiendo energía la tendrán que pagar. Lo que no va es el sobrecargo a la factura que es inconcebible”, añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, Justo González, en declaraciones escritas expresó que “seguimos utilizando los valores de combustible de septiembre de 2017 en las facturas y continuamos en busca de acceso a más fondos federales para minimizar cualquier ajuste por el servicio eléctrico en un momento de crisis para Puerto Rico”.

De otra parte, el primer ejecutivo rechazó que esté enajenado de las penurias que enfrentan las personas que a más de 160 días del paso de los huracanes Irma y María, todavía están sin servicio eléctrico.

“Yo no estoy enajenado. Yo tengo toda la información de la AEE. Estoy encima de este esfuerzo todos los días. Lo que he dicho es que hay una falta de información en áreas críticas como materiales. Y saber cuándo llegan o no los materiales, dependerá del éxito de cómo se hagan estas cosas. El pueblo de Puerto Rico puede estar seguro de que varias veces al día estamos actualizando las necesidades de los municipios”, sostuvo el gobernador.

Con la directriz de que se eliminara el aumento en el cargo por compra de combustible en la factura del mes de marzo, se evitó el cobro por kilovatio hora de hasta 30 centavos. Actualmente, los que tienen servicio de energía eléctrica pagan entre 18 a 20 centavos el kilovatio-hora.

