Gobernador radica proyecto para derogar la Ley 80

El secretario del Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, anunció este lunes la presentación —como proyecto de Administración— de la medida que derogaría la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976.

“Según acordado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con la Junta de Supervisión Fiscal, hoy presentamos ante la Asamblea Legislativa una medida de Administración para derogar la Ley 80 y así dar paso al acuerdo logrado y que saca de la discusión la eliminación del Bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones de nuestros trabajadores”, explicó Rosario Cortés en declaraciones escritas.

El portavoz de La Fortaleza resaltó que espera que la Asamblea Legislativa considerará la medida analizando la totalidad de las circunstancias y la realidad de Puerto Rico.

“El gobernador ejerció su responsabilidad al lograr este acuerdo que hace viable destinar los fondos que necesitamos para desarrollar la economía y para pagar el Bono de Navidad de nuestros empleados públicos”, añadió Rosario Cortés.

En conferencia de prensa, el gobernador sostuvo que en las negociaciones que tuvo con la Junta de Control Fiscal (JCF) no participó la directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

“Yo no negocié con ella, yo negocié con los miembros de la Junta. Ella trabaja para la Junta”, sostuvo el gobernador.

En entrevistas con varios medios, Jaresko aseguró que fue el gobernador quien propuso eliminar la Ley 80 a cambio de un aumento en varias partidas del presupuesto, que incluyen fondos para iniciativas en La Fortaleza, la Rama Legislativa y los municipios. La funcionaria de la JCF aseguró también que el tema del Bono de Navidad y las licencias por vacaciones y enfermedad no estaban garantizadas por los cinco años que dura el Plan Fiscal.

“Si lo garantiza”, contestó el gobernador sobre el particular.

Según el primer ejecutivo, él tampoco ha visto la documentación que sustenta la derogación de la Ley 80 que la JCF prometió hacer llegar a los legisladores.

“Debe llegar en algún momento de hoy o mañana tanto a los presidentes legislativos como a mí para poder evaluarlo”, expresó.

Rosselló Nevares rechazó además que se haya negociado un aumento en el presupuesto de la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA.

“El aumento que ellos se adjudicaban no estaba contemplado. Eso no quita pueda hacer lo que hicieron el año pasado. Que cogieron el presupuesto de la Legislatura y cambiaron algunas partidas. Pero del acuerdo, ni tan siquiera se discutió”, expresó el gobernador, que a renglón seguido alegó que una movida como esa no constituye una violación del acuerdo. Siempre y cuando las partidas acordadas con los integrantes de la Junta se mantengan inalteradas.

