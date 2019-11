Gobernadora admite le pidió la renuncia a Maceira

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced confirmó el jueves que la razón por la que le pidió la renuncia al director de la Autoridad de los Puertos (AP), Anthony Maceira fue por la controversia del chat de Telegram, que culminó con la renuncia del pasado gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, así como con la de otros funcionarios.

Esto, luego que el miércoles se reservara esas razones.

“Aquellas personas que fueron mencionadas en el chat (de Telegram), como dije al principio había unos procesos muy complejos que estaban en proceso y yo no podía decir que todas estas personas se van porque yo tenía que mantener la continuidad del gobierno y de unos procesos de reestructuración. Una vez se mantienen neutral esas agencias, he ido en unos casos aceptando las renuncias y en otros se las he ido solicitando”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial (Nación Zeta).

“Había tenido una conversación con el licenciado Maceira para que él pudiese abandonar el gobierno. Ya el había pensado en eso desde que asumí el cargo. Se aclaró lo que se habló ayer, pero todos ellos siguen bajo la misma evaluación. No puede haber nadie con cuestionamientos”, agregó.

El miércoles Vázquez Garced confirmó que aceptó la renuncia de Maceira, según le fuera solicitada y que será efectiva el 8 de noviembre.

Maceira fue secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, bajo la pasada gobernación de Rosselló Nevares y estuvo involucrado en la controversia por el chat de Telegram que culminó con la renuncia del ahora exmandatario, así como de varios funcionarios allegados. El 28 de julio pasado, Maceira dimitió a su puesto de secretario de Asuntos Públicos pero se mantuvo como director de Puertos.

