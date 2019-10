Vázquez apoya a Román y Escalera en caso piloto de FURA

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles que tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, como el comisionado de la Policía, Henry Escalera gozan de su confianza y que no hay razón para que el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Carlos Flores sea destituido.

Román y Escalera son eje de una controversia por el traslado de un piloto de FURA que se negó a transportar en helicóptero a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez de Vieques a Isla Grande en medio de una manifestación.

“Sé que ha habido unas diferencias con relación al incidente del piloto y lo que ocurrió en Vieques. Hay unas investigaciones que están en curso y obviamente vamos a esperar qué ocurre con esas investigaciones y dialogar con relación a por qué esa comunicación no se dio como dice el secretario (Román) y cuáles fueron los hechos para la determinación que tomó el comisionado (Escalera) y por qué no consultó con el secretario”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial (NotiUno).

A preguntas sobre si ambos funcionarios gozan de su confianza, Vázquez Garced dijo que “sí, hasta el momento. Esa es la experiencia que hemos tenido hasta el día de hoy. Espero esta situación se subsane y podamos seguir adelante”.

Modifican el traslado del piloto de FURA

Ahora, y mientras duré la investigación, estará destacado en la Base Z. (Publicado martes 8 de octubre de 2019)

El martes en el marco de una vista pública senatorial sobre el particular, trascendió que la permanencia de Escalera en su puesto está en juego por haber gestionado el traslado del piloto indebidamente. Román alegó que el traslado se hizo sin consultarle.

Por otro lado, la mandataria no reveló detalles sobre las alegaciones por las que el secretario de Agricultura fue referido a Justicia. No obstante, dijo esa agencia debe dar prioridad a la evaluación de las mismas y que no hay razón para que Flores sea destituido.

“El secretario debe tener la oportunidad de permanecer en su puesto. Por cualquier planteamiento, yo no puedo separar un secretario y mucho menos con la experiencia que tiene el secretario de Agricultura. Creo que la secretaria de Justicia debe darle prioridad a esta evaluación y darle la oportunidad al secretario para que se pueda expresar y tomar las determinaciones que correspondan”, dijo Vázquez Garced.

Esta evaluación debe darse lo antes posible por tratarse de un jefe de agencia, según explicó la también exsecretaria del DJ.

Por otro lado, la ejecutiva dijo que tiene una “lista cortita” de personas que está evaluando para ocupar la secretaría del Departamento de Estado. Dijo que espera anunciar el nominado próximamente.

Finalmente, al evaluar estos dos meses como gobernadora, dijo que se siente cómoda en sus funciones, pero sostuvo que “estoy tan concentrada en tantos asuntos aquí día a día que verdaderamente no tengo ese peso político sobre mis hombros. En este momento yo no estoy pensando en nada que tenga que ver con candidaturas”

