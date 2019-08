Canceladas las clases el jueves y activan la Ley Seca

La gobernadora Wanda Vázquez anunció el miércoles en conferencia de prensa que firmó una Orden Ejecutiva para establecer una Ley Seca por un periodo de 24 horas, además suspendió las clases y empleo de empleados públicos no esenciales para el jueves.

Además instó al pueblo puertorriqueño a permanecer tranquilos en sus hogares ante el paso de Dorian, ya que aseguran estar preparados para atender cualquier emergencia.

“Tranquilos, todos tenemos nuestros planes de contingencia ante esta situación. Tranquilo, pueblo.”, instó la gobernadora.

“Esto no es María. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para las lluvias.”, aseguró.

Finalizando su mensaje, Vázquez Garced recomendó que “aquellos que de alguna manera entienden que el lugar no es adecuado, no es seguro, pasen a casa de sus familiares o amigos. Tranquilos.”

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, emitió un informe resaltando las áreas de trabajo que se encuentran preparadas para proveer asistencia en caso de una emergencia y áreas que al momento no han presentado dificultades.

Román asegura que tanto el sistema eléctrico como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) han reportado que sus sistemas en su mayoría no han sufrido percances. Tampoco los sistemas de comunicación.

Anunció también que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín canceló 51 salidas y 49 entradas en horario extendido hasta las 6:00 a.m. del jueves. No obstante, recalcó que no todas las líneas aereas han cancelado sus vuelos por lo que insta a verificar sus respectos portales para estar seguro.

Sobre el plan de rescate, explicó que “tenemos los recursos del Join Recovery Coordination Center que están trabajando ya en estos momentos.” También explicó que la búsqueda de rescate urbano también fue activada.

En el caso de la uniformada, anunció que Seguridad Publica activó 5,000 policías en turnos de 12 horas para proveer servicio de patrullaje y seguridad, además que otros 150 policías auxiliares prevenidos para brindar ayuda.

Mientras que la Guardia Costera tiene listo su equipo y al momento brinda apoyo al Departamento de Corrección.

Unas 44 organizaciones voluntarias han actualizado sus recursos y se encuentran trabajando con FEMA.

Román aseguró que no se han reportado incidencias e instó, al igual que la gobernadora, a permanecer tranquilos y atentos al paso de este sistema.

