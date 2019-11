La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el martes que le sorprendió la determinación de la empresa Royal Caribbean de cancelar la llegada de cruceros a Puerto Rico por diferencias con la compañía escogida para administrar los puertos de San Juan.

“Aparentemente ellos han tenido esta actitud con esta misma compañía en otros puertos porque estas compañías tienen unas preferencias en algunos puertos de Puerto Rico. Probablemente tienen un cuestionamiento con relación a eso. Yo creo que es la oportunidad para que vengan a Puerto Rico y dialoguen sobre cuáles son sus peticiones. El diálogo está abierto todo el tiempo”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

Cuestionada sobre una supuesta solicitud en una reunión previa que le hicieran ejecutivos de Royal Caribbean y Carnival a Vázquez Garced, para que no privatizaran los puertos y a cambio las empresas se comprometían a repararlos, la gobernadora rechazó que tal solicitud se hiciera.

“Yo le puedo decir de lo que yo hablé allí. De lo que se habló con las personas de Royal Caribbean y los de Carnival era sobre cuáles eran las recomendaciones y cuánto tiempo necesitaban para someter esas recomendaciones. En ningún momento, que yo sepa, yo he escuchado que ellos estén dispuestos a invertir en los muelles de Puerto Rico. Ellos mejoraron su puerto, pero los demás muelles están en pésimas condiciones, no había oferta de invertir un solo centavo”, dijo Vázquez Garced.

“Yo tengo que mirar al futuro donde hay muchísimos otros barcos que quieren venir a Puerto Rico y no los puedo traer porque no hay muelles donde estacionarlos y ellos tienen un muelle preferencial que si llega otro barco, lo tienen que sacar de ahí. Mi propuesta es, díganme cuáles son sus recomendaciones y las vamos a evaluar”, añadió.

El representante por Carolina y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, denunció la cancelación en masa de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros de los muelles de San Juan para la temporada 2020-2021.

“Desgraciadamente desde el pasado viernes se ha comenzado a confirmar la cancelación de decenas de visitas y salidas de barcos cruceros desde Puerto Rico, afectando miles de empleos directos e indirectos en toda la isla”, precisó el representante en una comunicación escrita.

Alegó que la lista de cancelaciones la encabeza la empresa Royal Caribbean con unas 90 visitas canceladas, lo que representa unas 360,000 personas menos y un impacto de unos 44 millones de dólares a la economía de Puerto Rico.

“Además de las visitas en tránsito canceladas, se están cancelando 30 salidas base (home porting), lo que disminuye las opciones para las familias puertorriqueñas que hacen turismo náutico y que afectan la rentabilidad de habitaciones antes y después de la travesía de turistas que viajan al país. Uno de los barcos afectados por esta decisión es el Freedom of the Seas, que tanto gusta en la isla”, sostuvo el legislador.

Asimismo, alegó que otros cruceros que anunciaron la cancelación de visitas a la isla son el Allure of the Seas y el Symphony of the Seas, ambos con capacidad de sobre 6,000 pasajeros.

“Todo esto es culpa principalmente de la alianza público privada (APP), que propone el gobierno para privatizar las operaciones en los muelles de San Juan y Ponce, a sabiendas de la oposición de la industria naviera y aún así se insiste en otorgar. Todavía hay empresas importantes como Carnival que no se han expresado, por lo que el efecto de las cancelaciones puede llegar a los 500,000 pasajeros. El daño a la economía puede sobrepasar los 100 millones de dólares. Exhorto a la gobernadora Wanda Vázquez a reconsiderar esta privatización”, finalizó Matos García.

