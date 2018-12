AP: gobierno federal prohibirá el uso de “bump stocks”

La administración del presidente Donald Trump está comenzando el proceso para prohibir oficialmente los dispositivos para armas que permiten que las armas semiautomáticas se disparen rápidamente como armas de fuego automáticas.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia dice que los aceleradores de disparos, también conocidos como “bump stocks”, serán vetados bajo la ley federal que prohíbe las ametralladoras, y entrará en vigor a finales de marzo; después de eso, será ilegal poseerlos.

El funcionario no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los dispositivos se convirtieron en un punto focal en el debate nacional sobre el control de armas de fuego después de que fueron utilizados el 1° de octubre de 2017 en el tiroteo masivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos.

Stephen Paddock disparó de manera continua por alrededor de 10 minutos hacia una multitud de 22,000 personas, que disfrutaban del último día del festival de música country Route 91 Harvest, usando los “bump stocks” para poder disparar sus rifles de manera automática. La policía encontró 23 rifles dentro del cuarto, tras encontrar la posición del tirador.

El tiroteo se dio desde el piso 32 del hotel y casino Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas, tiroteo en el que 58 personas terminaron perdiendo la vida y más de 800 personas heridas. Tras un reporte final por parte de la policía metropolitana de Las Vegas, se reveló que hubo un total de 1,057 disparos durante esa noche.