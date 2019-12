Gobierno se reúne con ejecutivos de Royal Caribbean

Una delegación del Gobierno de Puerto Rico viajó este viernes a la ciudad de Miami, Florida para asistir a una reunión con el Chairman y principal oficial ejecutivo de Royal Caribbean Cruises Ltd., Richard Fain, y otros altos ejecutivos de la corporación.

“Mi política pública ha sido y es una de apertura y diálogo. Durante el pasado año y medio, la CTPR ha facilitado diversos encuentros con las líneas de cruceros, AP y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) en los que se han obtenido valioso insumo para informar el proceso de expansión y mejoras de los muelles de cruceros. No obstante, el diálogo directo e individual con Royal debe llevarse a cabo. Hemos mantenido una comunicación con Fain y su equipo durante los pasados días, y estoy muy satisfecha con que se haya logrado concretar una reunión antes de que culmine esta semana. Les he dejado saber que nos reiteramos abiertos al diálogo y que dentro de los parámetros de rigurosidad que exige la Ley 29-2009, escucharemos sus planteamientos para que este proyecto, cuya intención es mejorar las condiciones de nuestras facilidades en bienestar del sector turístico, no se convierta en objeto de mayores diferencias”, indicó la primera ejecutiva en comunicación escrita.

Vázquez Garced detalló que representarán al gobierno de Puerto Rico la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy; la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos (CTPR); y el recién nombrado director ejecutivo de la Autoridad de Puertos (AP), Joel Pizá Batiz.

La reunión fue pautada luego de la invitación que extendiera la gobernadora esta semana. Dicho encuentro cumple con el fin de continuar el diálogo relacionado a los procesos de Puerto Rico para establecer una alianza público-privada que permita poner en marcha los trabajos de expansión y mejoras de infraestructura en los muelles de cruceros de la Bahía de San Juan.

“Agradecemos a Royal Caribbean y a la industria de cruceros en general por la confianza que han depositado en Puerto Rico como principal puerto de cruceros en el Caribe y, reconociendo la importancia de trabajar en alianza con el sector privado, les reiteramos nuestro compromiso de mantenernos abiertos al diálogo”, concluyó la gobernadora.

Mira aquí nuestra programación en vivo.