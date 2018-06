Poderosa llegada de Raymond Arrieta a La Guancha

Raymond Arrieta culminó este jueves en la noche su décima y última caminata, Da Vida 2018.

El comediante caminó cerca de 90 millas, de San Juan a Ponce, para recaudar dinero para los pacientes del Hospital Oncológico.

A su llegada a La Guancha, el querendón de Puerto Rico expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posible alcanzar la meta en nueves días, como prometió a los pacientes de cáncer.

“Esta ha sido una caminata histórica para el pueblo de Puerto Rico, una caminata donde unimos a un pueblo, no importa tu partido político, no importa tu religión… ¡María no nos detuvo!”, dijo Arrieta entre lágrimas.

Durante su trayecto, se encontró con historias que lo conmovieron y que recordará siempre.

Entre las historias, relató al público sobre “una joven me dijo que si me dolían los pies, que le diera gracias a Dios porque ella no podía tener sensación en sus piernas y si a mí me dolían los pies era una bendición de Dios. Eso me dio un segundo aire para continuar”.

Días antes, el artista también resaltó el caso de un joven que buscó su firma para llevársela a su madre, quien falleció poco antes de que ella se la llevara.

En su mensaje de agradecimiento, Raymond también aprovechó el momento para recordar al fenecido locutor, Billy Fourquet.

Luego de abrazar a sus compañeros de Día a Día, le dio las gracias a su amiga y colega, Dagmar Rivera, antes de sumirse en un largo abrazo.

"Y a Dagmar, por la que dimos ese primer paso, por ella", expresó.

El enorme grupo de voluntarios, staff y público llegó a eso de las 8:45pm a la Guancha, en Ponce, donde celebraron el gran logro.

Límite 21 y La Tribu de Abrante pusieron a gozar al público que esperaba con ansias la llegada de Raymond y cada uno de los que le acompañaron en la trayectoria.