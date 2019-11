Desgarrador: revelan detalles de autopsia de la pequeña Lia

Un gran jurado emitió una acusación formal con siete cargos adicionales en contra del acusado de torturar, asesinar y agredir sexualmente a Lia Victoria Merino Rodríguez, de dos años, en Nueva Jersey.

Se trata de Maison Torres, de 25 años y origen colombiano, quién enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado, asesinato en primer grado con el agravante de agresión sexual, dos cargos por agresión sexual y un cargo por agresión sexual en el segundo grado y dos cargos por poner en riesgo la seguridad de un menor.

El individuo permanece en Mercer County Correction Center sin derecho a fianza.

Cabe recordar que el juez Anthony Massi estuvo a cargo de la audiencia preliminar donde la Fiscalía ofreció detalles gráficos de la autopsia a la que se sometió el cadáver de la pequeña. Le recomendamos discreción con el contenido a continuación por los estremecedores detalles del relate.

La autopsia arrojó que la menor sostuvo “laceraciones y sangrado vaginal”, así como se hallaron vellos del presunto implicado en las partes privadas.

Durante la audiencia estuvieron presentes los familiares de Lia Victoria, la madre y el tío, así como otros allegados, mientras la Fiscalía hizo su presentación.

La madre de Maison Torres, quien solo se identificó como Erika, dijo en exclusiva vía telefónica a TELEMUNDO 62 desde Tennessee, que “pido perdón por mi hijo y que el Señor me lo perdone si lo hizo, que el Señor me lo perdone”.

El acusado se enfrenta a una pena máxima de vida en prisión, según el juez.

La ex pareja de Torres y progenitora de la niña dijo el miércoles: “¿Qué le pasó, porqué lastimó a mi niña de esa manera? Él no sabe que me quitó mi corazón. Me tiene que dar una explicación de todo lo que hizo y por qué lo hizo”.

Finalizó con "que se pudra en la cárcel, la muerte no va a ser suficiente para él, para todo lo que le hizo a mi niña”.